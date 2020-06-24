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24 Haz 2020 - 15:16- Spor G: 24 Haz 2020 - 15:17

Onur Alp Sarman, Arda Turan’ı örnek gösterdi

15 yaşında Kocaelispor’da profesyonel olarak kulüp tarihine “En genç yaşta profesyonel olan futbolcu” olarak geçen Onur Alp Sarman, Kocaelispor’da top toplarken A takıma yükseldiğini, Arda Turan gibi, önce kendi takımında ardından yurt dışında kalecilik yapmayı hayal ettiğini ifade etti.
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Genetik anlamda futbolcu bir aileden geldiğini ifade eden 15 yaşındaki kaleci şu ifadelere yer verdi: Futbola Kocaelispor alt yapısında başladım. O zamandan bu zamana kadar çok yol kat ettim. 15 yaşımda da Kocaelispor’da profesyonel olduğum için çok mutluyum. Babamla da konuştum, galiba Kocaelispor’da benden daha küçük yaşta profesyonel olan başka bir futbolcu yok. Ailede hatta sülalede çok futbolcu var. Babam ve abim dışında Gökhan amcam, Fatih amcam da futbolcuydu. O yönden çok şanslıyım.

VOLKAN ABİYİ İZLİYORDUM

Yeni Kocaeli Stadı’nda top toplarken de Kocaelispor A takımında forma giymeyi hayal ediyordum. Maçları kale arkasından izlerken neler yapıyor diye Volkan abiyi izliyordum. “Acaba ben de buralara kadar gelir miyim?” diyordum. Allah nasip etti. Şimdi yan yana antrenman yapıyoruz. Abimle benim üzerimde babamın çok hakkı var. Bu pandemi sürecinde de bizi babam çalıştırdı.

ONLARDAN ÇOK ŞEY ÖĞRENDİM

Alt yapının başındaki hocamız Aydın Günaydın çok iyi bir hoca. Görüşleri bizim için çok kıymetli. Takım arkadaşlarımızla iletişimi çok iyi. Aydın hocanın bağırdığını, kötü bir şey söylediğini hiç duymadım. Ercan, Murat, Kerem hocalarımdan da çok şey öğrendim. Allah hepsinden razı olsun.

100’DE 100 OLMAK ZORUNDAYIZ

A takımdaysanız yüzde yüz performans koymak zorundasınız. Kendi yaş grubumuzdaki maçlarda A takımda yaptığımız antrenmanların farkını fazlası ile görebiliyoruz. Bizim de üst düzey bir oyun ile bunu kanıtlamamız lazım. Ercüment, Can ve Volkan abilerim bana en doğruyu öğretiyor. Onların yanında kendimi çok iyi hissediyorum. 3’ü de benim için birbirinden değerli.

ÖNÜMDE UZUN BİR YOL VAR

Takımdaki bütün abilerimiz için bu durum geçerli. Herkes bize çok iyi davranıyor. Benim yaşında Kocaelispor’da top taşımak, krampon taşımak bile çok değerli. Önümüzdeki Arda Turan örneği var. Top toplarken, önce Galatasaray, ardından Atletico Madrid ve Barcelona’da oynadı. Benim de böylesi bir hayalim var. Yol çok uzun ancak yılmadan çalışarak bu yolu kısaltacağım.

24 Haz 2020 - 15:16 - Spor

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