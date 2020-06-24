Erdinç’in hobisi fotoğraf çekmek

Covid-19 testi şüpheli olduğu için 3 günlük karantina sürecinin ardından ikinci testinin negatif çıkması üzerine takımla birlikte çalışmalara başlayan Kocaelispor’un fırtına sol beki Erdinç Karakaş’ın hobileri arasında fotoğraf çekmek yer alıyor. Önceki akşamki antrenmanın ardından gazetecilerin makinelerini alan başarılı futbolcu ayak tenisi oynayan takım arkadaşlarını bol bol görüntüledi. Erdinç “Fotoğraf çekmeyi çok seviyorum. Bana ayrı bir keyif ve enerji veriyor” dedi. Erdinç çektiği fotoğraflarla bu konuda da ne kadar yetenekli olduğunu ortaya koydu.