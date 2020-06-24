Dinçel: Bize perşembe dediler

Kocaelispor’da Teknik Direktör Selahaddin Dinçel, TFF’den alt ligler ile ilgili net kararın bugün açıklanacağını belirtti. Deneyimli teknik adam “Geçenlerde de ifade ettim. Lig oynanacakmış gibi çalışmak zorundayız. Zamanımız dar ve tek isteğim sakatlık vermeden sezonu noktalamak. Tabii ki bizler de TFF’nin kararının ne olacağını öğrenmek istediğimiz gibi araştırıyoruz. Bize perşembe (bugün) gününü işaret ettiler. Bildiğimiz kesin konu BAL’ın tescil edileceği. Sanırım bizim ile ilgili karar da tescil şeklinde olacaktır” diye konuştu.