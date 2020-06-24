Dinçel: Bize perşembe dediler

Kocaelispor’da Teknik Direktör Selahaddin Dinçel, TFF’den alt ligler ile ilgili net kararın bugün açıklanacağını belirtti. Deneyimli teknik adam “Geçenlerde de ifade ettim. Lig oynanacakmış gibi çalışmak zorundayız. Zamanımız dar ve tek isteğim sakatlık vermeden sezonu noktalamak. Tabii ki bizler de TFF’nin kararının ne olacağını öğrenmek istediğimiz gibi araştırıyoruz. Bize perşembe (bugün) gününü işaret ettiler. Bildiğimiz kesin konu BAL’ın tescil edileceği. Sanırım bizim ile ilgili karar da tescil şeklinde olacaktır” diye konuştu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.