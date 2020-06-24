Sponsor olmazsa olmaz

İlimizi Türkiye Kadınlar Futbol 1. Ligi’nde temsil eden Kocaeli Kadın Futbol Kulübü’de Teknik Direktör Hasan Alemdar kendilerine sponsor olan Duru Tekin Ticaret’e teşekkür etti. Alemdar açıklamasında “Sponsorluk kulüplerin bel kemiğidir. Bu yolda yürürken en önemli dayanaklarımızdandır.Kadınlar 1. Lig'deki mücadelemizde bizi destekleyen sponsorlarımızdan Duru Tekin Ticaret Müdürü Sayın Elif Merve Çelebioğlu'na, Kulüp yöneticimiz ve aynı zamanda Duru Tekin Ticaret’te çalışan Sayın Zafer Yavuz ile birlikte ziyarette bulunduk. Kendilerine gelecek sezon için hedeflerimizden ve kadro çalışmalarımızdan bahsettik. Çok yakında daha da büyüyerek çok büyük atılımlarda bulunacağız. Rota belli. Hedefe giden yol ayrımlarını iyi tetkik ediyoruz” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.