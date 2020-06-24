Sponsor olmazsa olmaz

İlimizi Türkiye Kadınlar Futbol 1. Ligi’nde temsil eden Kocaeli Kadın Futbol Kulübü’de Teknik Direktör Hasan Alemdar kendilerine sponsor olan Duru Tekin Ticaret’e teşekkür etti. Alemdar açıklamasında “Sponsorluk kulüplerin bel kemiğidir. Bu yolda yürürken en önemli dayanaklarımızdandır.Kadınlar 1. Lig'deki mücadelemizde bizi destekleyen sponsorlarımızdan Duru Tekin Ticaret Müdürü Sayın Elif Merve Çelebioğlu'na, Kulüp yöneticimiz ve aynı zamanda Duru Tekin Ticaret’te çalışan Sayın Zafer Yavuz ile birlikte ziyarette bulunduk. Kendilerine gelecek sezon için hedeflerimizden ve kadro çalışmalarımızdan bahsettik. Çok yakında daha da büyüyerek çok büyük atılımlarda bulunacağız. Rota belli. Hedefe giden yol ayrımlarını iyi tetkik ediyoruz” dedi.