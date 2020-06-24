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24 Haz 2020 - 15:33- Kültür-Sanat G: 24 Haz 2020 - 15:36

Kocaeli müzelerinde incelemeler

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Yahya Coşkun ile Müzeler Dairesi Başkanı Bülent Gönültaş ilimizi ziyaret ederek müzelerde incelemelerde bulundu.
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Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı müzelerde hafta sonu gerçekleşen buluşmaya İl Kültür ve Turizm Müdürü Fatih Taşdelen ile Müze Müdürü Serkan Gedük de eşlik etti. Heyet, Arkeoloji ve Etnografya Müzesi, Atatürk ve Redif Müzesi ve Kasr-ı Hümayun Saray Müzesi ile Çukurbağ kazı alanında incelemeler yaparak bilgi aldı.

YENİLENECEK

Oldukça faydalı geçen buluşmada Genel Müdür Yardımcısı Yaya Coşkun; Depolarındaki nadide eserlerin, teşhirini zenginleştirip daha bilinir ve görünür kılınmasını hedeflediklerini söyledi. Öte yandan Atatürk ve Redif Müzesi olarak bilinen müzenin Atatürk ve Redif Etnografya Müzesi adı altında yeniden teşhiri yapılıp, Kocaeli halkına kazandırılacağını kaydetti.

24 Haz 2020 - 15:33 - Kültür-Sanat

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