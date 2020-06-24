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24 Haz 2020 - 15:37- Gündem G: 24 Haz 2020 - 15:39

Karamürsel Sepeti’nden ''2020 Model Pazar Arabası''

Osmanlı padişahlarından Sultan Abdülaziz’e içinde hediye götürülmesiyle üne kavuşan Karamürsel Sepeti’nin ‘2020 Model Pazar Arabası’ satışına başlandı
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Osmanlı padişahlarından Sultan Abdülaziz’e içinde hediye götürülmesiyle üne kavuşan, son zamanlarda revaçta olan tarihi diziler sayesinde tekrar ilgi görmeye başlayan Karamürsel Sepeti, şimdi de yeni projelerinden olan pazar arabası üretimiyle satışına başladı. Karamürsel Sepeti imal eden Mehmet Ali Koygun, Karamürsel Sepeti’nin hikayesinin, ününün ülke sınırlarını aşmış durumda olduğunu belirterek, sepetin ilk olarak Osmanlı padişahlarından Abdülaziz’e bu sepetle hediye götürülmesiyle üne kavuştuğunu söyledi.

“200 TL’DEN SATIYORUZ”

Koygun, “Kestane ağacı çok dayanıklı ve sağlam bir ağaçtır. Karamürsel Sepeti bir çakı veya bıçakla yolunarak bu duruma gelir. Çok sağlamdır, göbekli olduğu için çok fazla eşya alır, ününe de öyle kavuşmuştur. ‘Ufacık tefecik gördün de Karamürsel Sepeti mi sandın’ deyimi oradan gelir. Bu nedenle Karamürsel Sepeti’ne kullandığımız malzemeden pazar arabası yaptık 2020 model olarak adlandırdığımız pazar araba üretiminin ardından satışlarımıza başladık. Şu anda pazar arabasını 200 TL’den satıyoruz” dedi.

“BAŞKA YAPANLAR DA OLSUN”

Babasının 50 yıl sepetçilik yaptığını öldükten sonra da kendisine miras kaldığını belirten Koygun, eskiden insanların pazara bile sepetle çıktığını hatırlatarak, şimdi sepetlerin yerine plastik torbalar geldiği için Karamürsel Sepeti’nin dekor, süs eşyası olarak kullanıldığını ifade etti. Dizilerde Osmanlı dönemine dönüş olduğu için birçok diziye sepet ve yaptıkları ürünlerden verdiklerine dikkati çeken Koygun, “Dizilerin bize çok getirisi oluyor. Bundan sonra sepete daha fazla yatırım yapacağız. Hatta bizden başka yapanlar da olsun istiyoruz” şeklinde konuştu.

24 Haz 2020 - 15:37 - Gündem

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