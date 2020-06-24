Şeker, Kartepe’de gasilhane ve taziye evi inşaatını inceledi

Covid-19 vakalarının azalması sonrasında Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, yatırımlara devam kararı aldı. Kartepe Fatih Sultan Mehmet Mahallesi’nde yapımına devam edilen Gasilhane ve Taziye Evi inşaatları hakkında AKP Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker’e Belediye Başkanı Kocaman bilgi verdi.

MODERN GASİLHANE

AKP Milletvekili Şeker’e Gasilhane Projesi hakkında bilgi veren Kartepe Belediye Başkanı Kocaman, “Kartepemiz'e uzun yıllar hizmet verecek olan gasilhanemizin yeni hizmet binası, modern donanımı ile örnek bir bina olacak. Artan nüfus ve yenilenme gerekliliği ile ilçemizin böyle modern bir gasilhaneye ihtiyacı vardı. Kartepemize modern bir gasilhane kazandırıyoruz” dedi. Ayrıca oturma gruplarının da yer alacağı ve çok amaçlı olarak tasarlanan Taziye Evi mahallenin diğer sosyal-kültürel ihtiyaçları doğrultusunda Kültür Evi olarak da hizmet verecek.