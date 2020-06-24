Genel Merkez’den Kocaeli müzelerine ziyaret

Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı müzelerde hafta sonu gerçekleşen buluşmaya İl Kültür ve Turizm Müdürü Fatih Taşdelen ile Müze Müdürü Serkan Gedük de eşlik etti. Heyet, Arkeoloji ve Etnografya Müzesi, Atatürk ve Redif Müzesi ve Kasr-ı Hümayun Saray Müzesi ile Çukurbağ kazı alanında incelemeler yaparak bilgi aldı.
ATATÜRK VE REDİF YENİLENECEK
Oldukça faydalı geçen buluşmada Genel Müdür Yardımcısı Yahya Coşkun, depolarındaki nadide eserlerin, teşhirini zenginleştirip daha bilinir ve görünür kılınmasını hedeflediklerini söyledi. Öte yandan Atatürk ve Redif Müzesi olarak bilinen müzenin Atatürk ve Redif Etnografya Müzesi adı altında yeniden teşhiri yapılıp, Kocaeli halkına kazandırılacağını kaydetti.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.