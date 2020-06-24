Donanma İlkokulu 2/F Sınıfı projelere doymuyor

Donanma İlkokulu 2/F Sınıfı e-Twinning Projelerine bu yıl da devam etti. Geçen yıl yaptıkları “Mutluluk Ellerimde” projesi ile Ulusal Ajans tarafından kalite ödülüne layık görülen 2/F Sınıfı Öğretmeni Betül Özaksun Erbaş ve öğrencileri, Donanma İlkokulu’nun e-Twinning okulu olmasını sağladı. Bu yıl da 5 ayrı proje çalışması yaparak, pandemi sürecini verimli bir şekilde geçirdiler. Kuruculuğunu Donanma İlkokulu Öğretmeni Betül Özaksun Erbaş ve Şehit Bülent Albayrak İlkokulu Öğretmeni Selma Selman’ın yaptığı, “Evde Kalıyorum; Eğleniyorum, Öğreniyorum, Becerilerimi Geliştiriyorum” projesine Donanma İlkokulu öğretmenlerinden Zübeyde Erişik ve Olcay Vurmaz ile farklı illerden 5 öğretmen de katkı sağladı.