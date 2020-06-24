“Yerel yönetimler ve STK’lar dernekleri desteklemelidir”

Gölcük Eskişehirliler Sosyal Dayanışma Derneği Başkanı Bülent Denlikol, Covid-19 sürecinin ardından ilk toplantılarını gerçekleştirdiğini belirterek, toplantıda görüştükleri gündemler hakkında bilgi verdi. Başkan Denlikol, “Eskişehirliler Derneği olarak pandemi sürecinde ihtiyaç sahibi olup bize ulaşan iki ailemize yardım kampanyasını hayata geçirdik farklı ev eşyası, yiyecek, giyecek ve elimizden geldiğince nakit yardımı yapmaya çalıştık.
DESTEK İSTEDİ
Gündemimizin devamında, derneğimizin maddi durumu hakkında görüş alışverişinde bulunduk. Bilindiği gibi derneklerim geliri üyelerden aldığı aidat ve bağışlardır. Bu zor günlerinde fedakarlık yaparak aidatları ödeyen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Her ne kadar aidatları toplamaya çalışsak da maalesef her dernek gibi derneğimizin kira, elektrik, internet gibi zorunlu giderlerini ödemekte zorluk çekiyoruz. Bu kapsamda öncelikle aidatını ödemeyen üyelerimizle tekrar görüşeceğiz. Yerel yönetimler STK’lara sahip çıkmalı ve elinden geldiğince yardımcı olmalı. Derneklerimizin hayata geçireceği projeleri yapmak için kurumların ve Gölcük Belediyesi’nin katkı vermesi gerekmektedir ”dedi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.