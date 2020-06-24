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24 Haz 2020 - 16:02- Gündem G: 24 Haz 2020 - 16:04

Dilderesi ıslahının yüzde 97’si tamam

DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, Dilovası Dilderesi’nde devam eden ıslah çalışmalarının yüzde 97’sinin tamamlandığını ve dere yatağındaki çalışmaların tamamlanması ile yerleşim yerlerinin, olası su taşkınlarından korunacağını belirtti
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Devlet Su İşleri (DSİ), Kocaeli’ye yaptığı yatırımlarla verimli toprakları su ile buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor. DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, Dilovası Dilderesi ıslahı çalışmaları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Yıldız, “Dere ıslahları ile tarım alanlarımızı ve yerleşim yerlerimizi taşkınlardan koruyor, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlıyoruz. Yaptığımız çalışmalar, aynı zamanda şehir merkezlerine, ilçelere de ayrı bir güzellik katıyor. Son yıllarda dere ıslahlarında sırasıyla ‘estetiği, emniyeti ve ekonomiyi’ ön plana çıkaran dere ıslahlarını hayata geçiriyoruz” dedi.

“TAŞKIN RİSKİ ORTADAN KALDIRILDI”

Genel Müdür Yıldız, Dilovası Dilderesi ıslahı kapsamında yapılan tesisler ile geçtiğimiz günlerde meydana gelen yoğun yağışlar sonucunda oluşabilecek taşkın riskinin ortadan kaldırıldığını ve olası can ve mal kaybının önlendiğini ifade ederek, “Dilovası OSB Müdürlüğünün kurulmasından sonra, bugüne kadar yaşanmış ve yaşanması muhtemel taşkınlar dikkate alınarak, Dilderesi’nin mansap kısmında DSİ tarafından Islah çalışması yapıldı. İş kapsamında %97 oranında gerçekleşme sağlandı. Tarihi Mimar Sinan Köprüsü’ne zarar verilmeden gerekli ıslah çalışmaları bitirilme noktasına gelmiştir. Temizlik sonrasında projemiz tamamlanarak hizmete açılacaktır” dedi.

TEKNİK BİLGİLERİ VERDİ

Dilderesi Islahı çalışmalarını teknik bilgileriyle paylaşan Genel Müdür Yıldız, “Dere yatağı üzerinde 2.984 m uzunluğunda dere ıslahı yapılmış olup, bu kapsamda 2.806,11 m uzunluğunda 32 m genişliğinde yaz yataklı taban kaplama betonu, 2.320 m uzunluğunda 4 m yüksekliğinde desenli beton duvar, 1.710 m uzunluğunda mevcut taş duvarlara desenli beton kaplama, Mimar Sinan Köprüsü menba ve mansabında toplam 301,20 m uzunluğunda 4 m yüksekliğinde taş duvar, 150,60 m uzunluğunda 32,00 m genişliğinde 1,00 m kalınlığında taş kaplama, 90 m uzunluğunda menfez imalatı, 840 m taş duvar ve taban kaplaması, Mimar Sinan Köprüsünü koruma amaçlı derivasyonu sağlayacak menfez ve mevcut 2 köprü yıkılarak 28,00 ve 38,00 m genişliğe sahip 2 adet köprü yapılmıştır” açıklamalarında bulundu.

24 Haz 2020 - 16:02 - Gündem

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