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24 Haz 2020 - 16:03- Gündem G: 24 Haz 2020 - 16:05

Öner: İşçinin sırtından kaynak üretilmez

Yeniden Refah Partisi Başiskele İlçe Yönetimi ile toplantı düzenleyen İlçe Başkanı Mehmet Öner, Kıdem Tazminatı uygulamasına tepki göstererek “Kıdem Tazminatı uygulaması ile çalışanın sırtından kaynak elde etme, işçinin emeğinden keserek kaynak üretme yoluna gitmektir” dedi
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Yeniden Refah Partisi Başiskele İlçe Teşkilatı, İlçe Başkanı Mehmet Öner yönetiminde toplandı. Toplantıda teşkilat çalışmaları ve Türkiye gündemine dair konular konuşuldu. Toplantıda Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan’ın, hükümetin getirmeyi düşündüğü işçilerin sırtından kaynak üretmeye çalışılan Kıdem Tazminatı uygulamasına istinaden yaptığı basın açıklaması üzerine konuşuldu.

“İŞÇİNİN KIDEMİNDEN KAYNAK SAĞLANMAZ”

İlçe Başkanı Mehmet Öner, “Esas olan milletin sırtından değil, milletten kısarak değil, millete yük yüklemeden kaynak üretmektir. AK Parti ve MHP koalisyon hükümeti getirmeye çalıştığı kıdem tazminatı uygulaması ile çalışanın sırtından kaynak elde etme, işçinin emeğinden keserek kaynak üretme yoluna gitmektedir. Yeni getirilmeye çalışılan Kıdem Tazminatı uygulaması ile 1 yıl için işçinin hak ettiği 30 günlük ücret karşılığı olan Kıdem Tazminatı’nın 11 günlük kısmına ortak olmaktadır. 11 günlük ödeneği fona aktararak işçinin sırtından kaynak oluşturmaya çalışmaktadır” dedi.

“BU GİDİŞİN SONU İFLASTIR”

Devamında Öner, “Kamu borçları 18 yılda 250 Milyar Dolar arttı. Merkez Bankası’nın kara günler için saklanan ihtiyaç akçesi kullanıldı. 2019 yılında 278 Milyar TL son 22 ayda toplamda 556 Milyar TL borçlanarak borçlanma rekoru kırıldı. Kaynak lazım olduğunda borç al, bu borcun faizini de millete yükle, milletin alın terinden emeğinden kes mantığıyla bir yere varılmaz. Borç, faiz, zam ekonomisiyle bir yere varılmaz. Bu gidişin sonu iflastır. Borçsuz faizsiz vergisiz kaynak oluşturmadan kurtuluş olmaz. Yeniden Refah Partisi’nin milli kaynak paketlerini buyurun siz uygulayın. Yeter ki bu milletin derdine derman olun” diye konuştu.

24 Haz 2020 - 16:03 - Gündem

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