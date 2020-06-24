Vali Yavuz, kurumlardan brifing alıyor

Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ahmet Kırılmaz, Müdür Yardımcıları ve Şube Müdürleri ile birlikte Makam Toplantı Salonu’nda, ilimizin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından yürütülen hizmetler, 2B ve İmar Barışı kapsamında yapılan iş ve işlemler başta olmak üzere, kentsel dönüşüm, kamuya ait yatırım projeleri, çevresel denetimler, genel personel durumu ve kurumun sorumluluk alanıyla ilgili Vali Yavuz’a kapsamlı bir brifing verdi. Sunumun ardından yapılan çalışmalardan duyduğu memnuniyeti ifade eden Vali Yavuz, özellikle kurumlar arası istişare kültürüne önem verdiğini belirterek, ilimiz ve ülkemiz için daha güzel çalışmalar yapılması temennisinde bulundu.