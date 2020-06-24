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24 Haz 2020 - 16:06- Gündem G: 24 Haz 2020 - 16:08

90 bin öğrenciyi rahatlatacak dijital dönüşüm

YÖK ile veri paylaşım protokolü imzalayan ve dijital dönüşüm hizmetlerine bir yenisini daha ekleyen Büyükşehir, 90 bin kâğıdın da israf olmasını engelledi
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Büyükşehir Belediyesi bilişim teknolojilerini daha etkin bir şekilde kullanarak kurumsal dijital dönüşümde bir adım daha atmak amacıyla Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı ile veri paylaşım protokolü imzaladı. İmzalanan protokol kapsamında gerek kurumda çalışan personel ve yakınlarının gerekse de kurumda işlem yapmak isteyen vatandaşların öğrenim durumları hakkında rahat bir şekilde bilgi edinilebilecek. Bu yapılan son protokolle birlikte ayrıca 90 bin kâğıdın da harcanması engellenecek.

KENTKARTTA DA İSTİFADE EDİLECEK

Özellikle iki devlet üniversitesi bulunan kentimizde yükseköğrenim gören yaklaşık 90 bin üniversite öğrencisinin Kocaelikart ulaşım kartı ve diğer işlemlerinde bu protokol hükümlerinden istifade edilecek. Öğrencilerin eğitim gördükleri kurumlarından herhangi bir belge almalarına gerek kalmaksızın işlemleri hızlı ve güvenli bir şekilde yapılabilecek. Ayrıca işlemlerin dijital ortamda web servisler aracılığıyla yapılmasıyla birlikte gereksiz kâğıt kullanımının da önüne geçilmiş olacak.

24 Haz 2020 - 16:06 - Gündem

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