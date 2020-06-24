Sezer, yeni çınarı kendi eliyle dikti

Gölcük’te geçtiğimiz pazar günü meydana gelen sel felaketinde, İhsaniye’nin merkezinde bulunan ve beldenin sembolü olan çınar ağacı devrilmişti. Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer’in talimatıyla aynı yere yeni çınar ağacı fidanı dikildi. Başkan Sezer’in de katıldığı dikimde, Sezer eline kazmayı aldı ve yeni çınar ağacı fidanını kendi elleriyle dikti. Çınar ağacının devrilmesine çok üzülen İhsaniyeliler, yeni çınar ağacı fidanının dikilmesinden dolayı ise çok mutlu oldular.