Filli Boya’nın iç cephe boyası bakteri oluşumuna dur diyor 

Türk boya sektörünün önemli markalarından Filli Boya, koronavirüsün tüm dünyayı etkisi atına alması sonrası önemi daha da artan, tüketicilerin daha da sağlıklı ortamlarda yaşamasına imkan tanıyacak olan ürünler geliştirmeye devam ediyor. Filli Boya’nın, Sağlık Bakanlığı onaylı ürünü AlpinaSilan W’da silinebilen iç cephe boyalarındaki tüm özellikler geliştirildi. Mikroorganizma oluşumunu durduran kimyasallar ile modifiye edilen AlpinaSilan W, antibakteriyel ve minimum allerji yapma potansiyeli olan, su bazlı, ipeksi mat, tam silinebilen, dekoratif son kat iç cephe boyası olarak tüketicilerin beğenisini kazandı.

ISI KAYBINA KARŞI

AlpinaSilan W dış cepheleri ısı kaybına karşı izole edilmemiş mekanlar, çocuk odaları, mutfak, yemekhane, banyo, sağlık kuruluşları gibi yüksek nem nedeni ile bakteri oluşumu tehlikesi olan yerlerde önlem almak amacı ile güvenle kullanılabiliyor. Özel formülü ve teknolojisi sayesinde endüstriyel alanlardaki bakteri oluşumunu engellemek üzere geliştirilen AlpinaSilan W, minimum alerji yapma özelliği de olan ipeksi mat renkleri ile iç cephelerde uygulanıyor. AlpinaSilan W’nun, silikon teknolojisi ile güçlendirilerek yaratılan yüksek dayanım gücü, yeni ‘Renk ve Yüzey Koruma Teknolojisi’ sayesinde bir kat daha artırılarak en üstün seviyeye çıkarıldı. AlpinaSilan W, su bazlı olması nedeni ile rahatsız etmeyen kokusunun yanı sıra çevre dostu.

TEK BİR BAKTERİ

Bakteriler ile savaşırken eğitim ve temizlik faaliyetlerini içeren ilaç dışı uygulamaların önemli olduğunu ifade eden İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ozan Kocakaya, “Solunumsal hastalıklara yol açan virüsler, yüzeylerde 48 saat canlı kalabilirken, duvarda bulunan bir bakteri her 20 dakikada bir ikiye bölünerek sayısını artırabiliyor. Bu ilk bakışta yavaş gibi gelebilir ancak yarım günden kısa sürede tek bir bakterinin 10 milyarlık bir koloniye dönüşmesi demektir. Yaşlılar, kronik hastalığı olanlar, bağışıklık sistemi düzgün çalışmayan veya bazı tedaviler sonucu bağışıklığı zayıflamış kişilerin yüzeylerdeki bakteri yükünden korunması ve çevresel önlemlere azami dikkat göstermesi Dünya Sağlık Örgütü’nün de dikkat çektiği bir konu. Antibiyotik içermeyen, antibakteriyel özellikli güvenilir duvar boyaları, bakterilerin çoğalmasını engelleyip dışarıdan evimize taşınanların etkisiz hale gelmelerini de sağladıkları için ciddi bir koruma elde edilebilir” dedi.