Kocaelili üreticiler, Hibrit fuarda buluşacak!

Aralarında Kocaeli’nin de olduğu yerli süs bitkileri üreticileri, yeni siparişlerin ve satışların arttığı sonbahar dönemine odaklandı. Doğrudan 100 bin, dolaylı yoldan 500 bin kişilik istihdamıyla yılda ortalama 6 milyar liralık üretim gerçekleştiren sektör, yeni ihracat hikayeleri yazmak için 12-14 Kasım 2020 tarihlerinde Tüyap Beylikdüzü’nde düzenlenecek olan ve bu yıl ilk kez Hibrit Fuar olarak kurgulanan The Flower And Plant Show’da bir araya gelmeye hazırlanıyor.
SÜS BİTKİLERİ İHRACATI
The Flower And Plant Show 2020’yi bu yıl “Hibrit Fuar” olarak açacakları bilgisini paylaşan Tarsus Turkey Fuar Direktörü Mustafa Gültekin Gökgül; “Organizasyonumuz bir taraftan yine her zamanki gibi binlerce ziyaretçiye ev sahipliği yaparken, diğer taraftan ise fuarı ziyaret etmek isteyip de gelemeyen satın almacılar, “Online B2B” uygulamamız sayesinde katılımcı firmalarımızla önceden randevulaşarak, fuar sırasında online toplantılar yapabilecek ve ürünlerini sergileyebilecek. Böylece seyahat edemeyen satın almacıların da The Flower And Plant Show’a dahil olmalarını ve katılımcı firmalarımızın ticaretine önemli bir ivme kazandırmayı amaçlıyoruz” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.