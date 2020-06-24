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24 Haz 2020 - 16:15- Ekonomi G: 24 Haz 2020 - 16:17

Kocaelili üreticiler, Hibrit fuarda buluşacak!

Yıllık ortalama 6 milyar liralık üretim gerçekleştiren yerli süs bitkileri üreticileri, Kasım’daki hibrit buluşmayı bekliyor
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Aralarında Kocaeli’nin de olduğu yerli süs bitkileri üreticileri, yeni siparişlerin ve satışların arttığı sonbahar dönemine odaklandı. Doğrudan 100 bin, dolaylı yoldan 500 bin kişilik istihdamıyla yılda ortalama 6 milyar liralık üretim gerçekleştiren sektör, yeni ihracat hikayeleri yazmak için 12-14 Kasım 2020 tarihlerinde Tüyap Beylikdüzü’nde düzenlenecek olan ve bu yıl ilk kez Hibrit Fuar olarak kurgulanan The Flower And Plant Show’da bir araya gelmeye hazırlanıyor. 

SÜS BİTKİLERİ İHRACATI

The Flower And Plant Show 2020’yi  bu yıl “Hibrit Fuar” olarak açacakları bilgisini paylaşan Tarsus Turkey Fuar Direktörü Mustafa Gültekin Gökgül; “Organizasyonumuz bir taraftan yine her zamanki gibi binlerce ziyaretçiye ev sahipliği yaparken, diğer taraftan ise fuarı ziyaret etmek isteyip de gelemeyen satın almacılar, “Online B2B” uygulamamız sayesinde katılımcı firmalarımızla önceden randevulaşarak, fuar sırasında online toplantılar yapabilecek ve ürünlerini sergileyebilecek. Böylece seyahat edemeyen satın almacıların da The Flower And Plant Show’a dahil olmalarını ve katılımcı firmalarımızın ticaretine önemli bir ivme kazandırmayı amaçlıyoruz” dedi.

24 Haz 2020 - 16:15 - Ekonomi

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