TÜKODER’de görev dağılımı yapıldı

Toplantıyla ilgili bilgi veren dernek başkanı Kocatürk, “3. Olağan kongremizden sonra ilk toplantımızı gerçekleştirebilirdik. Toplantıda 13 Mart 2020 tarihinde yapılmış olan kongremizde göreve gelen yönetimde görev dağılımını yaptık. Başkan yardımcıları Muhterem Aslan ve Bülent Denlikol, Mesut Kalaycıoğlu da Genel Sekreteri oldu. Toplantımıza katılan arkadaşlarımızla birlikte pandemi süresinde vatandaşlarımızın karşılaştığı sorunlar ve Tüketiciyi Koruma Derneği olarak vermiş olduğumuz destekle alakalı fikir alışverişinde bulunduk” dedi.