İzmit Körfez Mahallesi Kocaeli Valiliği karşısında bulunan Prof. Dr. Necmettin Erbakan Köprüsü üzerinde korkuluklara çıkarak intihar girişiminde bulunan şahsı gören çevredeki vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alarak D-100 karayolunun her iki yönünü de kontrollü bir şekilde trafiğe kapattı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri köprünün altına şişme minder açarak beklemeye başladı. İntihar teşebbüsünde bulunan İbrahim A. isimli şahsın epilepsi hastası olduğu ve yaklaşık bin 500 TL borcu olduğu için intihar etmek istediği öğrenildi. Polis ekiplerinin uzun uğraşları sonucu şahıs ikna edilerek aşağıya indirildi. İntihar girişimi nedeniyle D-100 karayolunun her iki yönünde de uzun araç kuyrukları oluştu.
Valilik önünde intihar girişimi
Kocaeli Valiliği karşısı Porf. Dr. Necmettin Erbakan Köprüsü üzerinde korkuluklara çıkan bir kişi intihar girişiminde bulunuyor.
24 Haz 2020 - 16:19 - Asayiş Yazdır
Muhabir Nuri Akçaharman
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.