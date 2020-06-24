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24 Haz 2020 - 16:19- Asayiş G: 24 Haz 2020 - 16:41

Valilik önünde intihar girişimi

Kocaeli Valiliği karşısı Porf. Dr. Necmettin Erbakan Köprüsü üzerinde korkuluklara çıkan bir kişi intihar girişiminde bulunuyor.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
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İzmit Körfez Mahallesi Kocaeli Valiliği karşısında bulunan Prof. Dr. Necmettin Erbakan Köprüsü üzerinde korkuluklara çıkarak intihar girişiminde bulunan şahsı gören çevredeki vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alarak D-100 karayolunun her iki yönünü de kontrollü bir şekilde trafiğe kapattı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri köprünün altına şişme minder açarak beklemeye başladı. İntihar teşebbüsünde bulunan İbrahim A. isimli şahsın epilepsi hastası olduğu ve yaklaşık bin 500 TL borcu olduğu için intihar etmek istediği öğrenildi. Polis ekiplerinin uzun uğraşları sonucu şahıs ikna edilerek aşağıya indirildi. İntihar girişimi nedeniyle D-100 karayolunun her iki yönünde de uzun araç kuyrukları oluştu.

24 Haz 2020 - 16:19 - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

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