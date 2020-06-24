CHP Kocaeli,Gebze İlçe Örgütü’nü ağırladı

CHP İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı ve il yönetimi, CHP Gebze İlçe Başkanı Gökhan Orhan, eşi Cansu Orhan ve ilçe yönetimini partinin il binasında ağırladı. Başkan Yıldızlı ve yönetiminin göreve geldikten sonra araya giren pandemi sebebi ile ertelediği ilçe örgütleri kabul ziyaretleri CHP Gebze İlçe Örgütü ile yeniden başladı.
İLÇE ÖRGÜTÜNE TEŞEKKÜR
Ziyaretten ötürü büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Başkan Yıldızlı, “Salgın sebebi ile hem ziyaretlerimize ara vermiş hem de saha çalışmalarımızı tedbir çerçevesinde asgariye indirmiştik. Normalleşme adımlarıyla tüm ilçelerimizle saha çalışmalarımıza başladık. Gebze halkı için yürüttüğünüz çalışmalardan ötürü sizleri kutluyorum” dedi.
GEBZE’DEKİ SORUNLAR KONUŞULDU
Örgüt çalışmaları hakkında fikir alışverişlerinin yapıldığı toplantıda Gebze bölgesindeki sorunlar masaya yatırıldı. Partinin Gebze’de yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi veren İlçe Başkanı Gökhan Orhan, oluşturulan plan çerçevesini Başkan Yıldızlı ve yönetimi ile paylaştı. Başkan Yıldızlı ilçe ziyaretleri programları kapsamında Gebze’de de sahaya ineceklerini duyurdu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.