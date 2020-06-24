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24 Haz 2020 - 16:26- Gündem G: 24 Haz 2020 - 16:28

Toplu taşımada vatandaşın güvenliği UKOM’a emanet

Toplu taşıma araçlarında doluluk, maske ve sosyal mesafe kontrollerine UKOM tarafından devam ediliyor
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Kocaeli genelinde faaliyet gösteren toplu taşıma araçları, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Toplu Taşıma Müdürlüğü bünyesinde son teknolojik donatılarla kurulan Ulaşım Koordinasyon Merkezi(UKOM) tarafından anbean kontrol ediliyor. Sosyal mesafe kuralı, maske kullanımı ve araç doluluk oranı şartlarına uymayan araç sürücülerine UKOM tarafından anlık mesaj gönderiliyor. Ayrıca kurallara uyulması için araç içerisindeki anons sisteminden yolcuklara yönelik sesli uyarı yapılıyor. Kuralları ihlal eden ve maskesiz yolcu taşıyan şoförler hakkında cezai işlem uygulanıyor. Şoförlerin uyarısına rağmen maskesiz olarak araca binmekte ısrar eden yolcular da tespit edilerek emniyet birimlerine iletiliyor.

KAMERALARLA TAKİP EDİLİYOR

Kocaeli İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun 01.06.2020 tarih ve 2020/60 sayılı kararları doğrultusunda; Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi’nde yer alan Kent İçi Ulaşım Araçları ile ilgili alınması gereken önlemlerin uygulanması doğrultusunda toplu taşıma araçlarında genelge kriterlerinin titizlikle uygulandığı merkezde, toplu taşıma araçları kameralar aracılığı ile takip ediliyor. Kameralar aracılığıyla yapılan incelemelerde araç doluluk oranları, mesafe kuralı, maskesiz yolcu ve şoförlerin tespitleri yapılıyor.

KURALLARI İHLAL EDENLERE CEZAİ

UKOM, sosyal mesafe kuralı, maske kullanımı ve araç doluluk oranı şartlarına uymayan araç sürücülerine araç içi validatör cihazları üstünden anlık mesaj gönderiyor. Genelge kapsamındaki kurallara uyulması için araç içerisindeki anons sisteminde de yolculara sesli uyarı yapılıyor. Kuralları ihlal eden ve maskesiz yolcu taşıyan şoförler hakkında cezai işlem uygulanıyor. Ayrıca şoförlerin uyarısına rağmen maskesiz olarak araca binmekte ısrar eden yolcular da tespit edilerek emniyet birimlerine iletiliyor.

VATANDAŞLARIN GÜVENLİĞİ

UKOM’un son sistem teknolojik imkânları ile yapılan anlık müdahaleler Covid-19 tedbirlerinin uygulanması aşamasında vatandaşların güvenliği açısından çok önemli bir görev yerine getirmiş oluyor.

24 Haz 2020 - 16:26 - Gündem

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