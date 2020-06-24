Kocaman, Engin-Vildan çiftinin nikahını kıydı

1 Haziran itibariyle başlayan normalleşme sürecinde İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile düğün ve nikah salonları yeniden hizmet vermeye başladı. Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, yeni normalleşme döneminde AKP kurucu belde başkanlarından Şemsi – Hülya Aktoprak çiftinin oğlu Engin Aktoprak ile Zehra-Cevdet çiftinin kızları Vildan Toprak’ın nikahlarını SEKA bahçe düğün salonunda sosyal mesafeye dikkat edilerek kıydı. Genç çiftin nikah şahitleri arasında AKP Kartepe İlçe Başkanı Sadık Yılmaz’da yer aldı. Engin-Vildan çiftini tebrik eden Başkan Kocaman, ömür boyu mutluluklar dileyerek, hediyesini verdi.