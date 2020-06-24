İzmit Belediyesi UV Robotu üretti

İzmit Belediyesi, salgınla mücadelede yeni bir dönemi başlatıyor. Üretime dayalı belediyecilik anlayışını salgın döneminde yüzbinlerce maske, bone, siperli maske üreterek sürdüren İzmit Belediyesi, şimdi de kendi üretimi olan UV Dezenfeksiyon Robotu ile salgınla mücadeleyi ileri boyuta taşıyor.

DEZENFEKTE EDEBİLİYOR

İzmit Belediyesi'nin üretimini gerçekleştirdiği UV DezenfeksiyonRobotu, üzerindeki ultraviyole ışın tüpleri sayesinde yüzeyin şekli ve konumu ne olursa olsun dezenfeksiyon işlemini yapabiliyor. Her türlü virüsle mücadele için tasarlanan robotla, android telefon üzerinden bağlantı kurulabiliyor.

PATENTİ ALINACAK

İnsansız bir ortamda aktif hale getirilen robot, 20 dakika içerisinde 20 metrekarelik bir alanı etkin dezenfekte edebiliyor. İnternet üzerinden uzaktan kumanda da edilebilen cihaz, UV ışın teknolojisi ile mikrop ve bakterilere karşı etkin mücadele veriyor. İzmit Belediyesi kendi üretimi UV Dezenfeksiyon Cihazı için yakın dönemde patent başvurusunda bulunacak.