Çocuklar anlattı Bıyık dinledi

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, hafta sonu oldukça yoğun bir mesai geçirerek vatandaşlarla bir araya geldi. Darıcalıları acı ve tatlı günlerinde yalnız bırakmayan Başkan Muzaffer Bıyık, vatandaşlarla sohbet edip sorunlarını dinledi. Başkan Muzaffer Bıyık’a ziyaretlerde AKP Darıca İlçe Başkanı Ufuk Acay da eşlik etti. Mahalle aralarında ve parklarda oynayan çocukları da ziyaret eden Başkan Bıyık, çocuklarla sohbet edip taleplerini dinledi.

TEK TEK NOT ALDI

Darıcalı miniklerin isteklerini dinleyen ve taleplerini tek tek not alan Başkan Muzaffer Bıyık, çocukların sorduğu soruları da tek tek yanıtladı. Çocuklarla yakından ilgilenen ve taleplerini dinleyen Başkan Muzaffer Bıyık, “Çocuklarımızın yanımıza gelip istek ve taleplerini iletmeleri beni çok mutlu etti. Darıca Belediyesi olarak faaliyetlerimizde çocuklarımıza yönelik olanlar her zaman önceliğimiz olacaktır" diye konuştu.