Özbaş: Amasya Genelgesi, bugün de yol göstericimiz

Özbaş, “Amasya Genelgesi’nin 101. yıldönümünde Büyük Atatürk’ü saygı ve sarsılmaz bağlılıkla takip etmekteyiz. Amasya Genelgesi, bugün de yol göstericimizdir ”dedi.
MECLİSİN İTİBARI
Özbaş, “Büyük Türk Milleti! Parlamenter ve çoğulcu demokratik yönetim temel hedefimizdir. Gazi Meclis’e itibarını ve yetkilerini iade etmek önceliğimizdir. Güçler ayrılığı ilkesini mutlaka yaşama geçireceğiz. Saltanata ve hilafete özlem duyanlara izin vermeyeceğiz. Cumhuriyet Devrimi ortak paydasında tüm Cumhuriyetçi güçlerin birlikteliğini sağlayacağız. Bölücülere, PKK, YPG, FETÖ’cülere, din tüccarlarına, iş birlikçi siyasilere fırsat vermeden mücadelemizi sürdürmeye söz veriyoruz’ dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.