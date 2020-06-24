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24 Haz 2020 - 16:31- Gündem G: 24 Haz 2020 - 16:33

Özbaş: Amasya Genelgesi, bugün de yol göstericimiz

Ulusal egemenliğe dayanan, tam bağımsız Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerini oluşturan ilk kuruluş belgesi olması nedeniyle tarihimizin en önemi metinlerinden biri olan Amasya Genelgesi’nin 101. Yılı nedeniyle Atatürkçü Düşünce Derneği Gölcük Şube Başkanı Cemil Özbaş, basın açıklaması yaptı
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Özbaş, “Amasya Genelgesi’nin 101. yıldönümünde Büyük Atatürk’ü saygı ve sarsılmaz bağlılıkla takip etmekteyiz. Amasya Genelgesi, bugün de yol göstericimizdir ”dedi. 

MECLİSİN İTİBARI

Özbaş, “Büyük Türk Milleti! Parlamenter ve çoğulcu demokratik yönetim temel hedefimizdir. Gazi Meclis’e itibarını ve yetkilerini iade etmek önceliğimizdir. Güçler ayrılığı ilkesini mutlaka yaşama geçireceğiz. Saltanata ve hilafete özlem duyanlara izin vermeyeceğiz. Cumhuriyet Devrimi ortak paydasında tüm Cumhuriyetçi güçlerin birlikteliğini sağlayacağız. Bölücülere, PKK, YPG, FETÖ’cülere, din tüccarlarına, iş birlikçi siyasilere fırsat vermeden mücadelemizi sürdürmeye söz veriyoruz’ dedi.

24 Haz 2020 - 16:31 - Gündem

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