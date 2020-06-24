24 Haz 2020 - 16:31- Gündem

Özbaş: Amasya Genelgesi, bugün de yol göstericimiz

Ulusal egemenliğe dayanan, tam bağımsız Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerini oluşturan ilk kuruluş belgesi olması nedeniyle tarihimizin en önemi metinlerinden biri olan Amasya Genelgesi’nin 101. Yılı nedeniyle Atatürkçü Düşünce Derneği Gölcük Şube Başkanı Cemil Özbaş, basın açıklaması yaptı