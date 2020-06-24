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24 Haz 2020 - 16:35- Yaşam G: 24 Haz 2020 - 17:13

Ünlü şarkıcı Alişan ölümden döndü!

Ünlü şarkıcı Alişan ve ailesi İstanbul’dan İzmir’e giderken Otoyolun Manisa bölümünde kaza yaptı. Alişan, eşi Buse Varol ve 2 yaşındaki çocukları Burak kazadan yara almadan kurtulurken arabadaki yabancı uyruklu bakıcıları Marianne Villamor Landayan (43) hafif yaralandı.
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Alişan olarak tanınan ünlü şarkıcı Serkan Burak Tektaş, ailesiyle birlikte İstanbul’dan İzmir’e giderken Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde trafik kazası yaptı. Alişan'ın kullandığı 34 BAB 35 plakalı cip, İzmir-İstanbul otoyolunun Çerkezosmaniye Mahallesi yakınlarında sağ arka aksının kırılması sonucu bariyerlere çarpıp devrildikten sonra yaklaşık 30 metre sürüklendi. Kazada Alişan ile araçta bulunan eşi Buse Varol ve oğlu Burak (2) yara almadan kurtulurken, ailenin yabancı uyruklu çocuk bakıcısı Marianne Villamor Landayan ise olay yerine gelen ambulansla Saruhanlı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hafif yaralanan bakıcı Landayan’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

24 Haz 2020 - 16:35 - Yaşam

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
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Kara pençe lakabı Kara - Alişan ailesine geçmiş olsun Allah'ım şifalar versin

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 24 Haziran 17:58

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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