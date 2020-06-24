Yenidoğan Mahallesi’nin yolları yenileniyor

Kent genelinde üst yapı çalışmalarına ara vermeden devam eden İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Yenidoğan Mahallesi Üstün Sokak’ta beton yol ve asfalt yama çalışması gerçekleştirdi. Ekipler ilk olarak Çelik Cami altında bulunan 100 metre uzunluğundaki güzergahı, beton yola dönüştürdü. 5 metre genişliğindeki yol 75 metreküp beton kullanılarak vatandaşların kullanımına sunuldu. Daha önce toprak olan 500 metrekare yol, yağmur sonrası oluşabilecek heyelan riskine karşı hazır hale getirildi.

ÜSTÜN SOKAK’A 150 TON ASFALT

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Üstün Sokak’ta ise 300 metre uzunluğundaki yola sıcak asfalt serdi. Ekipler asfalt yama çalışması öncesi deforme olan yolu iş makineleriyle düzeltti. Düzeltilen yol, 150 ton sıcak asfalt kullanılarak vatandaşların kullanıma açıldı. Ekipler ayrıca, yol altında kalan evleri yağmur sonrası oluşabilecek su baskınından korumak için yolun alt bölümüne asfalt set yaptı.