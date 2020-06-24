Söğüt, “El ele vererek birlikte güzelleştireceğiz”

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Körfez İlçe Nüfus Müdürü Emel Dağdeviren, Körfez İlçe Emniyet Müdürü Özcan Ağrap ve Körfez Cumhuriyet Başsavcısı Burak Olgun’u ziyaret etti. İlk olarak İlçe Nüfus Müdürü Emel Dağdeviren’i ziyaret eden Başkan Şener Söğüt, hem yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı hem de karşılıklı fikir alışverişinde bulundu.

GÜZEL ÇALIŞMALARA İMZA ATACAKTIR

Başkan Söğüt daha sonra Mardin Midyat Cumhuriyet Başsavcılığa atanan Körfez Cumhuriyet Başsavcısı Burak Olgun’u ziyaret etti. Görev süresi boyunca büyük bir uyum içinde çalıştıklarını ve kendisinin başarıyla görevini yerine getirdiğini belirten Başkan Şener Söğüt, “Kendisinin burada olduğu gibi yeni görev yerinde de güzel çalışmalara imza atacağına inancım tam” dedi.

GÜZEL BİR UYUM VAR

Başkan Söğüt son olarak İlçe Emniyet Müdürlüğü görevine kısa süre önce getirilen Özcan Ağrap’ı makamında ziyaret etti. Ağrap’a görevinde başlarılar dileyen Başkan Şener Söğüt, “Körfez’de kurumlar arasında güzel bir uyum var. Bugün olduğu gibi yarın da kamu kurumlarımız ile el ele vererek birlikte çalışmayı sürdüreceğiz"" dedi. Başkan Söğüt, Ağrap’a plaket takdim etti.