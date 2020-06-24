İzmit Belediyesi mali müşavir bürolarını dezenfekte ediyor

İzmit Belediyesi koronavirüsle mücadele kapsamında kentin dört bir tarafında dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürüyor. Dezenfekte timi son olarak Kocaeli Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’nın talebi üzerine odaya kayıtlı mali müşavir bürolarında dezenfekte işlemlerine başladı.
3 TEMMUZ’DA TAMAMLANACAK
Koronavirüsle mücadele kapsamında tüm ekibiyle seferber olan İzmit Belediyesi, dezenfekte çalışmalarını programlı olarak sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında ekipler, Kocaeli Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’nın talebi üzerine odaya kayıtlı olan 438 adet mali müşavir bürosunu titizlikle dezenfekte etmeye başladı. Büyük bir hassasiyetle çalışmaların yürütüldüğünü belirten yetkililer, 438 büronun dezenfekte işleminin 3 Temmuz Cuma günü tamamlanacağını ifade etti.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.