Benzine bir zam daha geliyor!

Benzin fiyatlarına bu gece yarısından geçerli olmak üzere 12 kuruş zam yapıldı. Benzine yapılan zammın pompa fiyatlarına da yansıyacağı açıklandı. Benzine pazartesi günü de 24 kuruşluk zam gelmişti.

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 12 kuruş zam yapıldı. Benzin fiyatına pazartesi günü de 24 kuruş zam gelmişti.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) tarafından yapılan açıklamaya göre bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 12 kuruş zam yapıldı.