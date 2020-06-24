Genel sekreterin adını kullanarak dolandırmaya çalıştılar

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu’nun adını kullanarak vatandaşlardan şehit aileleri, Suriyeliler ve bir takım hastalıklar bahane edilerek yardım toplandıklarını söyleyen dolandırıcılar para talebinde bulundu. Şikayet sayılarının artması üzerine Gündoğdu bu ve benzeri taleplere itibar edilmemesi ve yardımda bulunulmamasının gerektiğini söyledi. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, bu tür talepler olması durumunda hemen durumu emniyet güçlerine bildirmelerini rica etti.