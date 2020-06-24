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24 Haz 2020 - 19:15- Gündem G: 24 Haz 2020 - 20:11

Yıldızlı'dan Kaftancıoğlu'na tam destek

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kocaeli İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında daha önce verilen ceza kararının onanmasına sert çıktı
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Başkan Yıldızlı konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Tüm dünyayı alarma geçiren pandemi döneminde dahi ülkemizde hala adalet istismarı devam etmektedir. Böylesine bir kriz ortamında İstanbul İl Başkanımız Canan Kaftancıoğlu için daha önce verilen 9 yıl 8 ay 20 gün hapse mahkum edilme cezasının yangından mal kaçırır gibi onanması kabul edilemez. Özellikle bu kararın Canan Kaftancıoğlu'nun kaptanlık ettiği İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin kazanılmasının yıldönümünde açıklanması asla ve asla tesadüf değildir. Bu durum göstermektedir ki birileri halkın iradesine yapamadığı darbeyi başka yollardan yapmaya çalışmaya devam ediyor. Tüm kademelerimizle, hukuk ordumuzla Yargıtay Mahkemesi'ne itiraz edeceğiz. Adalet, yargı bağımsızlığı herkes için eşit bir şekilde işleyene kadar mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz"

24 Haz 2020 - 19:15 - Gündem

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