Yıldızlı'dan Kaftancıoğlu'na tam destek

Başkan Yıldızlı konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Tüm dünyayı alarma geçiren pandemi döneminde dahi ülkemizde hala adalet istismarı devam etmektedir. Böylesine bir kriz ortamında İstanbul İl Başkanımız Canan Kaftancıoğlu için daha önce verilen 9 yıl 8 ay 20 gün hapse mahkum edilme cezasının yangından mal kaçırır gibi onanması kabul edilemez. Özellikle bu kararın Canan Kaftancıoğlu'nun kaptanlık ettiği İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin kazanılmasının yıldönümünde açıklanması asla ve asla tesadüf değildir. Bu durum göstermektedir ki birileri halkın iradesine yapamadığı darbeyi başka yollardan yapmaya çalışmaya devam ediyor. Tüm kademelerimizle, hukuk ordumuzla Yargıtay Mahkemesi'ne itiraz edeceğiz. Adalet, yargı bağımsızlığı herkes için eşit bir şekilde işleyene kadar mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz"