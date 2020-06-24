Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesine bağlı ekipler tarafından, alınan duyum ve yapılan istihbari çalışmalar sonucu takibe alınan kargo firmasına ait bir araç TEM Otoyolu üzerinde durduruldu. Araçta yapılan aramalarda gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 700 adet şemsiye, 7 adet cep telefonu, 3 bin adet toka, 7 bin 500 adet çakmak ve bin adet plastik kol saati ele geçirildi. Aracın şoförü gözaltına alınarak hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında yasal işlem başlatıldı.
24 Haz 2020 - 22:53- Asayiş Güncelleme: 25 Haz 2020 - 14:54
Durdurulan araçta gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince durdurularak arama yapılan bir kargo firmasına ait bir araçta gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 700 adet şemsiye, 7 adet cep telefonu, 3 bin adet toka, 7 bin 500 adet çakmak ve bin adet plastik kol saati ele geçirildi
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.