Durdurulan araçta gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesine bağlı ekipler tarafından, alınan duyum ve yapılan istihbari çalışmalar sonucu takibe alınan kargo firmasına ait bir araç TEM Otoyolu üzerinde durduruldu. Araçta yapılan aramalarda gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 700 adet şemsiye, 7 adet cep telefonu, 3 bin adet toka, 7 bin 500 adet çakmak ve bin adet plastik kol saati ele geçirildi. Aracın şoförü gözaltına alınarak hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında yasal işlem başlatıldı.