CHP Kocaeli Nazlıaka’yı ağırladı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kocaeli İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı ve yönetimi, geçmiş dönem Parti Meclisi (PM) üyesi 24. ve 25. Dönem Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’yı partinin il binasında ağırladı. CHP Kocaeli İl Kongresi sonrasında araya giren pandemi dönemi nedeniyle ziyaretini ertelediğini ifade eden Aylin Nazlıaka, Başkan Yıldızlı ve yönetimine görevlerinde başarılar diledi.

ONUR DUYDUK

Ziyaretten ötürü mutluluk duyduklarını ifade eden Başkan Yıldızlı, “Bu güzel ziyaretinizle bizleri onurlandırdınız. Görevi devraldıktan sonra pandemi sebebiyle bizler de birçok ziyaretimizi ertelemiştik. Bugün burada bizlerle olmanız örgütümüzü çok mutlu etti. Bu anlamlı ziyaretiniz ve güzel dilekleriniz için çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu