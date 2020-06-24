CHP Kocaeli Nazlıaka’yı ağırladı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kocaeli İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı ve yönetimi, geçmiş dönem Parti Meclisi (PM) üyesi 24. ve 25. Dönem Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’yı partinin il binasında ağırladı. CHP Kocaeli İl Kongresi sonrasında araya giren pandemi dönemi nedeniyle ziyaretini ertelediğini ifade eden Aylin Nazlıaka, Başkan Yıldızlı ve yönetimine görevlerinde başarılar diledi.
ONUR DUYDUK
Ziyaretten ötürü mutluluk duyduklarını ifade eden Başkan Yıldızlı, “Bu güzel ziyaretinizle bizleri onurlandırdınız. Görevi devraldıktan sonra pandemi sebebiyle bizler de birçok ziyaretimizi ertelemiştik. Bugün burada bizlerle olmanız örgütümüzü çok mutlu etti. Bu anlamlı ziyaretiniz ve güzel dilekleriniz için çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Ersoy Kandemir - Hoş gelmiş sefa gelmiş.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.