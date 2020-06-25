Zekai Kahyaoğlu'nun oğlu koronaya yakalandı!

İyi Parti Kocaeli İl Başkanlığı 2. Olağan kongresini yoğun katılımla gerçekleştirdi. Ancak partililerde korona paniği yaşanıyor. İYİ Partili Zekai Kahyaoğlu’nun oğlu Bora Tuğşad Kahyaoğlu, iki gün önce ateşi yükselince hastaneye gitti. Yapılan koronavirüs testi ise pozitif çıktı. Bora Kahyaoğlu İYİ Parti kongresine katılmıştı. Bora Tuğşad Kahyaoğlu karantinaya alındı.

"İNŞALLAH KİMSEYE BULAŞMAMIŞTIR"

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Zekai Kahyaoğlu şunları belirtti; “Hiç kimse demesin beni bulmaz. Kimi,nerde bulacağı belli olmaz bu lanetin. Lütfen tedbirleri elden bırakmayın. Maalesef canım oğlumuz Bora Tuğşad’da da iki gün önce ateşlenmesi sonucu yaptırdığımız testler pozitif çıktı. İnşallah temas ettiği kimseye bulaşmamıştır.

"TEMAS ETTİKLERİ DİKKATLİ OLSUN"

“Son 3-4 gündür temas ettiği her kim varsa ,dikkatli olmalarını ve sendromlar görüldüğü takdirde test yaptırmalarını önemle hatırlatmak isterim. İnşallah hayırlısı ile kazasız, belasız başımıza gelen musibetten kurtuluruz. Geçmiş olsun canım oğlum. Allah hepimizi kazalardan, belalardan korusun.”