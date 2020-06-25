Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
25 Haz 2020 - 09:16- Siyaset G: 25 Haz 2020 - 09:17

Gelecek Partisi Kocaeli’de kongrelerin startı verildi

Teşkilatlanma çalışmalarını hemen hemen tamamlayan Gelecek Partisi Kocaeli’de partinin kurmayları, ilçe başkanları ve il yönetim kurulu üyelerini bir araya getirdi. Parti içi çalışmaların masaya yatırıldığı toplantılarda ilçe kongrelerinin startı verildi.
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Gelecek Partisi Yerel Yönetimler ve Şehircilikten Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Doğan Demir ile Kocaeli İl Başkanı Ömer Faruk Başaran, ilçe başkanları, il başkanlık divanı ile il yönetim kurulu üyeleriyle ayrı ayrı toplantılar gerçekleştirdi. Toplantılarda birer konuşma yapan genel başkan yardımcısı Doğan Demir, iki hafta boyunca doğu ve güneydoğu illerini kapsayan ziyaretleri hakkında bilgiler verdi. Bingöl Karlıova’da yaşanan deprem felaketinden hemen sonra bölgeye gidip incelemelerde bulunduğunu belirten Doğan Demir, “O bölgede yaşayan yöneticiler ve vatandaşlarla görüştük. İncelemelerde bulunduk. Moral verdik, yanlarında olduğumuzu hissettirdik. O bölgedeki tüm illerimizi ziyaret ettim. Partimize olan teveccüh inanılmaz derecede iyi, memnuniyet verici. Baroların yaptığı yürüyüş ve Ankara il sınırında yaşananlar malumunuz. Genel başkan yardımcılarımızla birlikte destek vermek amacıyla yanlarında olduk. Hukuk insanlarının bile hak aramak için yürümek zorunda kaldığı bir ülkede yaşıyoruz. Tüm dünyaya rezil olduk. Yaşananlar ne kadar doğru bir yolda olduğumuzu bir kez daha gösterdi. Bu ülkenin kucaklayıcı, birleştirici bir anlayışa ihtiyacı var” dedi.

İlçe başkanlarına sırayla söz veren Demir ile Başaran teşkilatlanma çalışmalarında gelinen durum hakkında bilgiler aldı. İlçe teşkilatlarını kurup, kongrelerini yapabilecek noktaya taşıyan başkanlara teşekkür eden il başkanı Ömer Faruk Başaran da üye kayıtları ve kongre takvimiyle ilgili beklentileri dile getirdi. Toplantıda işlemlerin tamamlanarak, ilk yönetim kurulu toplantılarında kongre tarihlerinin netleştirilmesi istendi. İlk büyük kongrenin eylül ayında yapılmasının planlandığı vurgulanarak, ilçe kongrelerinin temmuz ayı içerisinde tamamlanması için yoğun bir çalışma yapılması istendi. 

25 Haz 2020 - 09:16 - Siyaset

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın. Günlük 8 TL den başlayan fiyatlarla ilanınızı şimdi oluşturun

Şanbaz Yıldız mazbatasını aldı mask
Şanbaz Yıldız mazbatasını aldı
CHP Kocaeli, Darıca İlçe Örgütü’nü ağırladı mask
CHP Kocaeli, Darıca İlçe Örgütü’nü ağırladı
İşte DEVA Partisi'nin ilk il başkanı! mask
İşte DEVA Partisi'nin ilk il başkanı!
Yıldızlı ve yönetimi, CHP’li gençleri ağırladı mask
Yıldızlı ve yönetimi, CHP’li gençleri ağırladı
AKP’de kadınların başkanı Tuba Şensoy mu olacak? mask
AKP’de kadınların başkanı Tuba Şensoy mu olacak?
MHP’ye 16 yeni üye mask
MHP’ye 16 yeni üye
Anket Maske kullanımını ihlal edenlere kesilen cezayı yeterli buluyor musunuz?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Kocaeli Valiliği sınav tedbirlerini açıkladı mask
Kocaeli Valiliği sınav tedbirlerini açıkladı
Takmayan yandı! mask
Takmayan yandı!
Muayene odasında doktora tecavüz etti mask
Muayene odasında doktora tecavüz etti
Yıldırım düşmesi sonucu inekleri telef olan kadın gözyaşlarına boğuldu mask
Yıldırım düşmesi sonucu inekleri telef olan kadın gözyaşlarına boğuldu
İzmit’te semt pazarlarının tarihlerinde değişiklik mask
İzmit’te semt pazarlarının tarihlerinde değişiklik
“Bende virüs olmadığına eminim" mask
“Bende virüs olmadığına eminim"

GALERİ

'Yarım saatten fazla korona virüs haberi izlemeyin' mask
'Yarım saatten fazla korona virüs haberi izlemeyin'
Van Gölü çevresinde açan çiçeklerle renklendi mask
Van Gölü çevresinde açan çiçeklerle renklendi
Sel suları getirdi! İzmit Körfezi'nde rekor kırıldı mask
Sel suları getirdi! İzmit Körfezi'nde rekor kırıldı
Arkadaşı tarafından öldürülen DJ toprağa verildi mask
Arkadaşı tarafından öldürülen DJ toprağa verildi
Ölmeden önce mutlaka görülmesi gerek! mask
Ölmeden önce mutlaka görülmesi gerek!
Göle dönen suyun içinde evlerinde mahsur kaldılar mask
Göle dönen suyun içinde evlerinde mahsur kaldılar
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL