Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?

Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı ile ilgili gelişmeler vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Koronavirüs sebebiyle Ramazan Bayramı'nda 4 günlük kısıtlama olmuştu. Kurban Bayramı ile ilgili ise Bakan Koca'dan açıklama geldi.

KURBAN BAYRAMINDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınına ilişkin yaptığı açıklamada, "Bilim Kurulu'nda Kurban Bayramı'nda kısıtlılık olmasıyla ilgili herhangi bir durum gündeme gelmedi. Kurban Bayramı'na epey bir zaman var. Dolayısıyla önümüzdeki haftalar vakanın seyri bu anlamda belirleyici olacak. Bu dönemde Bilim Kurulu'nda gündeme gelmediği için net bir şey söylemem doğru olmaz. Kurban Bayramı'nda doğrusu kısıtlılık olabileceğini, hangi şartlarda olabileceğini şimdiden söylemem zor. Büyük oranda Ramazan'da olduğu gibi olmayacağı kanaatindeyim. Zaten kararı verecek olan da bu konuda Bakanlar Kurulu ve Cumhurbaşkanımızın iradesi olmuş olur. Önümüzdeki haftalar pandeminin seyrini görmemiz olacak. Belirleyici olan odur." dedi.