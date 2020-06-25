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25 Haz 2020 - 09:22- Siyaset G: 25 Haz 2020 - 09:25

CHP Kocaeli muhtarlık ziyaretlerine başladı

CHP Kocaeli İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı ve yönetimi, 12 ilçede gerçekleştirmeyi planladıkları muhtarlık ziyaretlerine İzmit’ten başladı
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kocaeli İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı ve yönetimi, pandemi sürecinin normalleşme adımıyla muhtarlık ziyaretlerine başladı. Kocaeli’de görev yapan 472 mahalle ve köy muhtarıyla tek tek görüşeceklerini daha önce ifade eden Başkan Yıldızlı sözünü tutarak ziyaretlere İzmit ilçesinden başladı. Başkan Yıldızlı, il yönetimi, İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar, ilçe yönetimi ve İzmit Belediye Meclisi üyesi Mehmet Baştan ile muhtarlık ziyaretlerinde vatandaşların ilettiği sorunları dinledi.

10 MUHTARA ZİYARET

CHP İl Örgütü, ziyaretlerin başlangıcını Sanayi Mahallesi Muhtarı İsmail Moğultay, Körfez Mahallesi Muhtarı Oğuz Bayraktar, Yeşilova Mahallesi Muhtarı Ali Filiz, Tepeköy Mahallesi Muhtarı Celalettin İçöz, Kabaoğlu Köyü Muhtarı Ali Akbaş, Çayırköy Mahallesi Muhtarı Aşır Akbaba, Yassıbağ Köyü Muhtarı Yusuf Toy, Çubuklu Osmaniye Köyü Muhtarı Nurettin Güneş, Orhaniye Köyü Muhtarı Recep Özcan, Karadenizliler Mahallesi Muhtarı Mehmet Şar ile yaptı.

KIYMET VERİYORUZ

Muhtarların hem devletin hem halkın mahallelerdeki en önemli temsilcisi olduğunu ifade eden Başkan Yıldızlı, “Halkımız bir sorunu olduğunda ilk muhtarlarımıza geliyor. Sizlerin yürüttüğü görev, ülkemiz adına çok büyük bir önem taşıyor. Devletimiz ile halkımız arasındaki en büyük köprü sizlersiniz. Bu sebeple hem çalışmalarınızı hem de ilettiğiniz sorunların çözümüne çok kıymet veriyoruz” dedi.

12 İLÇEYE GİDECEĞİZ

12 ilçede 472 muhtarla görüşeceklerini söyleyen Başkan Yıldızlı, “Ziyaretlerimize İzmit ilçemizden başladık. Her hafta farklı ilçelerimizde, ilçe örgütlerimizin yapacağı programla muhtarlarımızı ziyaret edeceğiz. Sizlerden aldığımız her geri dönüşü, her fikri, her talebi, her isteği hayata geçirmek için var gücümüzle çalışacağız. Çünkü sizlerin sesi vatandaşlarımızın sesidir. Bu ziyaretleri siyasi bir amaç olarak asla görmeyin” diye konuştu.

MUHTARLIKLARA ATATÜRK’ÜN TARİHİ İZMİT FOTOĞRAFLARI

Siyasi görüş ayrılıklarının mahalle sorunlarının çözümüne bir engel olmayacağının altına çizen Başkan Yıldızlı, “Her muhtarımızın kendi siyasi görüşü var. Mahallelerimizde farklı partilere oy veren vatandaşlarımız var. Ama hepimiz bir arada yaşıyoruz. Yaşadığımız yerlerdeki sorunları çözmek için hepimize görev düşüyor. Bu görevin de asla siyasi kimliği olamaz” açıklamasında bulundu. Başkan Yıldızlı, ziyaret gerçekleştirdikleri her muhtarlığa Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün İzmit ziyaretlerinde çekilmiş tarihi fotoğrafları hediye etti.

25 Haz 2020 - 09:22 - Siyaset

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