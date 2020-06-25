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25 Haz 2020 - 09:26- Gündem G: 25 Haz 2020 - 09:29

Kandıra yüzme havuzunun çelik montajı yapılıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Kandıra’da inşa ettiği Yarı Olimpik Yüzme Havuzunda çalışmalar hummalı şekilde devam ediyor
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Karadeniz sahilleriyle Kocaeli’nin deniz turizminde en hareketli ilçesi olan Kandıra’ya yarı olimpik yüzme havuzu inşa ediyor. Kandıra’da yüzme sporunun gelişmesi ve sporcularını yetişmesi için yapılan yüzme havuzu Çarşı Mahallesi’ne yapılıyor. 3 bin 370 metrekare inşaat alanına sahip Yarı Olimpik Yüzme Havuzu’nun yapısal çelik montajına son hızla devam ediliyor. Bodrum, zemin ve bir kat şeklinde inşa edilen yapının tamamen yükselen dış cephesinde de sıva çalışmaları başladı. Ekipler ayrıca, membranlı panel çatı karkas imalatına devam ediyor.

YARI OLİMPİK VE ÇOCUK HAVUZ

Zemin katta giriş fuayesi, 12,50 çarpı 25 metre ebadında yarı olimpik yüzme havuzu, 3 çarpı 10 metre çocuk havuzu yer alıyor. Bu katta ayrıca kafeterya, idari birimler, 2 adet antrenör odası, 2 adet soyunma odası ve wc’ler bulunacak. Birinci katta ise kat fuayesi, bay ve bayan fitness salonu, soyunma ve duş alanları, mescitler, büfe ile 94 kişilik seyirci tribünü yer alıyor. Bodrum katta da su deposu, kazan dairesi, havuz tesisat odası, klima santrali gibi bölümler oluşturulacak.

HAVUZLAR ÇOĞALIYOR

Kandıra Yarı Olimpik Yüzme Havuzu ile kentteki yarı olimpik yüzme havuzu sayısı artacak. Körfez Yarı Olimpik Yüzme Havuzu 2015 yılından bu yana hizmet verirken Çayırova Yarı Olimpik Yüzme Havuzu da yeni hizmete giren tesisler arasında yer alıyor. Karamürsel, Kartepe ve Kandıra Yarı Olimpik Yüzme Havuzu inşaatları da devam ediyor. Olimpik Yüzme Havuzu ise Gebze şehir merkezindeki hizmet veriyor.

25 Haz 2020 - 09:26 - Gündem

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