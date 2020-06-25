Burdurlular'da ilk genel kurul

İlimizde yaşayan Burdurluları bir araya getirmek amacıyla yeni kurulan Kocaeli Burdurlular Derneği ilk genel kurulunu yaptı.Geçtiğimiz yıl iftar ve piknik etkinlikleri yaparak dernekleşme öncesi çalışmalar yapan bir grup Burdurlunun çabası sonuç verdi. Salgın sonrası yeni normal hayat dönemine denk gelen genel kurul açık havada gerçekleştirildi.

"KOCAELİ'DEKİ HEMŞERİLERİMİZ İLETİŞİME GEÇSİN"

Dernek başkanı seçilen ve aynı zamanda kurucu başkan olan Nilgün Doğanay, teşekkür konuşmasında şunları söyledi: "Genel kurulumuz salgın dönemine denk geldiği için pek çok hemşerimiz katılamadı. Zorunlu olarak yapmamız gereken bu genel kurula katılım gösteren siz değerli hemşerilerime çok teşekkür ediyorum. Geçtiğimiz sene iftar ve piknik etkinlikleri düzenlemiştik. Ancak bu yıl içinde bulunduğumuz olağanüstü durum nedeniyle bu tür etkinlikler yapamıyoruz. Bir taraftan da yeni dönemde iş ve sosyal hayata, maskeli ve fiziksel mesafeye dikkat ederek devam etmek zorunda kalıyoruz. Biz de açık havada mümkün olan tedbirleri alarak burada toplandık. Kocaeli'deki Burdurlu hemşerilerimiz bizimle iletişime geçerse çok mutlu oluruz. Birlik, beraberlik ve dayanışma içinde olalım. Bizler; Burdur yöresine mensup kişiler arasında maddi ve manevi açıdan tam bir dayanışma ve yardımlaşmayı sağlamak, Burdur'un gelişmesine katkıda bulunmak, Burdur'un sahip olduğu tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini tanıtmak ve özlemlerimizi gidermek, birlikte güzel ve yararlı çalışmalar yapmak istiyoruz. Yönetimde yer alarak görev ve sorumluluk üstlenen hemşerilerime de ayrıca teşekkür ediyorum. Hepinize mutlu ve sağlıklı günler dilerim"

Dernek Yönetim Kurulu Üyeleri

Nilgün DOĞANAY (Başkan)

Şeref GÖNENLİ

Ruhittin SÖNMEZ

Akay DEMİR

Arif AK

Mehmet SAMUR

Mustafa Deniz ALTINKURT

Hakan AKKANATLI

Serkan Sadık TURGUT

Ayşe SAMUR

Ramazan BEKTAŞ

Fikri KİP

Ömer BACAK

Şükran KUTLU

Denetim Kurulu Üyeleri

Mesut TEKİN

Osman DİLEK

Şenay ŞAHİN

İsmail AKÇAY

Tevfik ONURSAL

Mesut BALCI