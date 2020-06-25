Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
25 Haz 2020 - 09:24- Yaşam G: 25 Haz 2020 - 09:29

Burdurlular'da ilk genel kurul

Yeni kurulan Burdurlular Derneği ilk genel kurulunu yaptı. Dernek başkanlığına seçilen Nilgün Doğanay, "Kocaeli'deki Burdurlu hemşerilerimiz bizimle iletişime geçerse çok mutlu oluruz. Birlik, beraberlik ve dayanışma içinde olalım" dedi.
mask

İlimizde yaşayan Burdurluları bir araya getirmek amacıyla yeni kurulan Kocaeli Burdurlular Derneği ilk genel kurulunu yaptı.Geçtiğimiz yıl iftar ve piknik etkinlikleri yaparak dernekleşme öncesi çalışmalar yapan bir grup Burdurlunun çabası sonuç verdi. Salgın sonrası yeni normal hayat dönemine denk gelen genel kurul açık havada gerçekleştirildi.

"KOCAELİ'DEKİ HEMŞERİLERİMİZ İLETİŞİME GEÇSİN"

Dernek başkanı seçilen ve aynı zamanda kurucu başkan olan Nilgün Doğanay, teşekkür konuşmasında şunları söyledi: "Genel kurulumuz salgın dönemine denk geldiği için pek çok hemşerimiz katılamadı. Zorunlu olarak yapmamız gereken bu genel kurula katılım gösteren siz değerli hemşerilerime çok teşekkür ediyorum. Geçtiğimiz sene iftar ve piknik etkinlikleri düzenlemiştik. Ancak bu yıl içinde bulunduğumuz olağanüstü durum nedeniyle bu tür etkinlikler yapamıyoruz. Bir taraftan da yeni dönemde iş ve sosyal hayata, maskeli ve fiziksel mesafeye dikkat ederek devam etmek zorunda kalıyoruz. Biz de açık havada mümkün olan tedbirleri alarak burada toplandık. Kocaeli'deki Burdurlu hemşerilerimiz bizimle iletişime geçerse çok mutlu oluruz. Birlik, beraberlik ve dayanışma içinde olalım. Bizler; Burdur yöresine mensup kişiler arasında maddi ve manevi açıdan tam bir dayanışma ve yardımlaşmayı  sağlamak, Burdur'un gelişmesine katkıda bulunmak, Burdur'un sahip olduğu tarihi, kültürel ve doğal  güzelliklerini tanıtmak ve özlemlerimizi gidermek, birlikte güzel ve yararlı çalışmalar yapmak istiyoruz. Yönetimde yer alarak görev ve sorumluluk üstlenen hemşerilerime de ayrıca teşekkür ediyorum. Hepinize mutlu ve sağlıklı günler dilerim"

Dernek Yönetim Kurulu Üyeleri

Nilgün DOĞANAY (Başkan)

Şeref GÖNENLİ 

Ruhittin SÖNMEZ

Akay DEMİR

Arif AK

Mehmet SAMUR

Mustafa Deniz ALTINKURT

Hakan AKKANATLI

Serkan Sadık TURGUT

Ayşe SAMUR

Ramazan BEKTAŞ

Fikri KİP

Ömer BACAK

Şükran KUTLU    

Denetim Kurulu Üyeleri

Mesut TEKİN

Osman DİLEK

Şenay ŞAHİN

İsmail AKÇAY

Tevfik ONURSAL

Mesut BALCI

25 Haz 2020 - 09:24 - Yaşam

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın. Günlük 8 TL den başlayan fiyatlarla ilanınızı şimdi oluşturun

Ünlü şarkıcı Alişan ölümden döndü! mask
Ünlü şarkıcı Alişan ölümden döndü!
Wellborn Luxury Hotel, 'Güvenli Turizm Sertifikası'nı aldı mask
Wellborn Luxury Hotel, 'Güvenli Turizm Sertifikası'nı aldı
Araçta Açık Hava Sineması keyfi şimdi Gebze Center'da! mask
Araçta Açık Hava Sineması keyfi şimdi Gebze Center'da!
Ford ‘Aktif Park Asistanı’ ile o araç her yere sığar! mask
Ford ‘Aktif Park Asistanı’ ile o araç her yere sığar!
Çocuklar Tsubasa ile maceraya koşsun! mask
Çocuklar Tsubasa ile maceraya koşsun!
Hyundai Motor Avrupa’ya yeni başkan ve CEO atandı mask
Hyundai Motor Avrupa’ya yeni başkan ve CEO atandı
Anket Maske kullanımını ihlal edenlere kesilen cezayı yeterli buluyor musunuz?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Kocaeli Valiliği sınav tedbirlerini açıkladı mask
Kocaeli Valiliği sınav tedbirlerini açıkladı
Takmayan yandı! mask
Takmayan yandı!
Muayene odasında doktora tecavüz etti mask
Muayene odasında doktora tecavüz etti
Yıldırım düşmesi sonucu inekleri telef olan kadın gözyaşlarına boğuldu mask
Yıldırım düşmesi sonucu inekleri telef olan kadın gözyaşlarına boğuldu
İzmit’te semt pazarlarının tarihlerinde değişiklik mask
İzmit’te semt pazarlarının tarihlerinde değişiklik
“Bende virüs olmadığına eminim" mask
“Bende virüs olmadığına eminim"

GALERİ

'Yarım saatten fazla korona virüs haberi izlemeyin' mask
'Yarım saatten fazla korona virüs haberi izlemeyin'
Van Gölü çevresinde açan çiçeklerle renklendi mask
Van Gölü çevresinde açan çiçeklerle renklendi
Sel suları getirdi! İzmit Körfezi'nde rekor kırıldı mask
Sel suları getirdi! İzmit Körfezi'nde rekor kırıldı
Arkadaşı tarafından öldürülen DJ toprağa verildi mask
Arkadaşı tarafından öldürülen DJ toprağa verildi
Ölmeden önce mutlaka görülmesi gerek! mask
Ölmeden önce mutlaka görülmesi gerek!
Göle dönen suyun içinde evlerinde mahsur kaldılar mask
Göle dönen suyun içinde evlerinde mahsur kaldılar
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL