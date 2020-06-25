Burdurlular'da ilk genel kurul

İlimizde yaşayan Burdurluları bir araya getirmek amacıyla yeni kurulan Kocaeli Burdurlular Derneği ilk genel kurulunu yaptı.Geçtiğimiz yıl iftar ve piknik etkinlikleri yaparak dernekleşme öncesi çalışmalar yapan bir grup Burdurlunun çabası sonuç verdi. Salgın sonrası yeni normal hayat dönemine denk gelen genel kurul açık havada gerçekleştirildi.
"KOCAELİ'DEKİ HEMŞERİLERİMİZ İLETİŞİME GEÇSİN"
Dernek başkanı seçilen ve aynı zamanda kurucu başkan olan Nilgün Doğanay, teşekkür konuşmasında şunları söyledi: "Genel kurulumuz salgın dönemine denk geldiği için pek çok hemşerimiz katılamadı. Zorunlu olarak yapmamız gereken bu genel kurula katılım gösteren siz değerli hemşerilerime çok teşekkür ediyorum. Geçtiğimiz sene iftar ve piknik etkinlikleri düzenlemiştik. Ancak bu yıl içinde bulunduğumuz olağanüstü durum nedeniyle bu tür etkinlikler yapamıyoruz. Bir taraftan da yeni dönemde iş ve sosyal hayata, maskeli ve fiziksel mesafeye dikkat ederek devam etmek zorunda kalıyoruz. Biz de açık havada mümkün olan tedbirleri alarak burada toplandık. Kocaeli'deki Burdurlu hemşerilerimiz bizimle iletişime geçerse çok mutlu oluruz. Birlik, beraberlik ve dayanışma içinde olalım. Bizler; Burdur yöresine mensup kişiler arasında maddi ve manevi açıdan tam bir dayanışma ve yardımlaşmayı sağlamak, Burdur'un gelişmesine katkıda bulunmak, Burdur'un sahip olduğu tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini tanıtmak ve özlemlerimizi gidermek, birlikte güzel ve yararlı çalışmalar yapmak istiyoruz. Yönetimde yer alarak görev ve sorumluluk üstlenen hemşerilerime de ayrıca teşekkür ediyorum. Hepinize mutlu ve sağlıklı günler dilerim"
Dernek Yönetim Kurulu Üyeleri
Nilgün DOĞANAY (Başkan)
Şeref GÖNENLİ
Ruhittin SÖNMEZ
Akay DEMİR
Arif AK
Mehmet SAMUR
Mustafa Deniz ALTINKURT
Hakan AKKANATLI
Serkan Sadık TURGUT
Ayşe SAMUR
Ramazan BEKTAŞ
Fikri KİP
Ömer BACAK
Şükran KUTLU
Denetim Kurulu Üyeleri
Mesut TEKİN
Osman DİLEK
Şenay ŞAHİN
İsmail AKÇAY
Tevfik ONURSAL
Mesut BALCI
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.