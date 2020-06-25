Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
25 Haz 2020 - 09:45- Ekonomi G: 25 Haz 2020 - 09:46

KTO’DA haziran meclisi yapıldı

Körfez Ticaret Odası Haziran Ayı Meclis toplantısı Güngör Ayhan başkanlığında gerçekleştirildi. Telekonferans aracılığı ile yapılan meclis toplantısında ay içinde yapılan faaliyetler meclis üyeleri ile paylaşıldı
mask

Körfez Ticaret Odası Covit-19 işle mücadele kapsamında toplantılarını telekonferans aracılığı ile gerçekleştirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz Hafta komite toplantılarını gerçekleştiren Körfez Ticaret Odası son olarak Haziran Ayı meclis toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda ay içindeki faaliyetlerini anlatan Körfez Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Öztürk Covit-19 ile mücadele kapsamında alınan tedbirler, ay içinde gerçekleştirilen toplantılar, süreç ile ilgili üyelerden alınan sorunların çatı kuruluş Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne iletilmesi ve çözüme ulaşan konular ile bundan sonraki süreçte talep edilen destekler ile ilgili meclis üyelerini bilgilendirdi. Öztürk süreçte tamamen sahada olduklarını söylerken bundan sonraki süreçte de üyelerimiz için elimizden gelen her desteği vereceğiz’’ dedi. Toplantıya Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şube Başkanı Vedat Doğusel ve Körfez İlçe Banka Şube müdürleri katılırken meclis üyelerinin soruları da cevaplandı.

SEKTÖREL TOPLANTILAR İLE ÜYELERİMİZE DAHA YAKIN OLDUK

Mayıs ve Haziran aylarında 3 sektörel toplantı yaptıklarını söyleyen Öztürk, "Mayıs ve Haziran ayları bizler için sektörel toplantılara yoğunlaştığımız, dezavantajlı süreci daha çok avantaja çevirdiğimiz iki ay oldu. Bu süreçte eğitim, sigorta ve gıda komitelerimiz bir başarı örneği göstererek kendi sektöründen pek çok üye ile bizleri bu toplantılarda bir araya getirdi. Mayıs ayında eğitim ve sigorta sektörünün sorun ve çözüm önerilerini dinlediğimiz toplantılarımızı Haziran Ayı’nda gıda sektöründe faaliyet gösteren üyelerimiz ile devam ettirdik. Gıda sektörü toplantımızda gıda komitesinin yaptığı çalışmalar ile COVİT-19 ile mücadele sürecinde yaşanan sorunlar toplantıda detaylı olarak görüşülürken toplantıda ayrıca Körfez Ticaret Odası, Körfez Belediyesi, Körfez Esnaf ve Sanatkârlar Odası işbirliği işe geliştirilecek olan Yerel Ticareti Geliştirme projesi ile ilgili detaylar da konuşuldu. Ben komite üyelerimize bu süreçte gösterdikleri özverili çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu.

25 Haz 2020 - 09:45 - Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın. Günlük 8 TL den başlayan fiyatlarla ilanınızı şimdi oluşturun

KTO’DA haziran meclisi yapıldı mask
KTO’DA haziran meclisi yapıldı
TÜKODER’de görev dağılımı yapıldı mask
TÜKODER’de görev dağılımı yapıldı
Kapasite kullanım oranı haziranda arttı mask
Kapasite kullanım oranı haziranda arttı
Kocaelili üreticiler, Hibrit fuarda buluşacak! mask
Kocaelili üreticiler, Hibrit fuarda buluşacak!
Beyaz yakalılar Kocaeli’de arazi yatırımına yöneldi mask
Beyaz yakalılar Kocaeli’de arazi yatırımına yöneldi
Filli Boya’nın iç cephe boyası bakteri oluşumuna dur diyor  mask
Filli Boya’nın iç cephe boyası bakteri oluşumuna dur diyor 
Anket Maske kullanımını ihlal edenlere kesilen cezayı yeterli buluyor musunuz?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Kocaeli Valiliği sınav tedbirlerini açıkladı mask
Kocaeli Valiliği sınav tedbirlerini açıkladı
Muayene odasında doktora tecavüz etti mask
Muayene odasında doktora tecavüz etti
Takmayan yandı! mask
Takmayan yandı!
Yıldırım düşmesi sonucu inekleri telef olan kadın gözyaşlarına boğuldu mask
Yıldırım düşmesi sonucu inekleri telef olan kadın gözyaşlarına boğuldu
İzmit’te semt pazarlarının tarihlerinde değişiklik mask
İzmit’te semt pazarlarının tarihlerinde değişiklik
“Bende virüs olmadığına eminim" mask
“Bende virüs olmadığına eminim"

GALERİ

'Yarım saatten fazla korona virüs haberi izlemeyin' mask
'Yarım saatten fazla korona virüs haberi izlemeyin'
Van Gölü çevresinde açan çiçeklerle renklendi mask
Van Gölü çevresinde açan çiçeklerle renklendi
Sel suları getirdi! İzmit Körfezi'nde rekor kırıldı mask
Sel suları getirdi! İzmit Körfezi'nde rekor kırıldı
Arkadaşı tarafından öldürülen DJ toprağa verildi mask
Arkadaşı tarafından öldürülen DJ toprağa verildi
Ölmeden önce mutlaka görülmesi gerek! mask
Ölmeden önce mutlaka görülmesi gerek!
Göle dönen suyun içinde evlerinde mahsur kaldılar mask
Göle dönen suyun içinde evlerinde mahsur kaldılar
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL