Yağış sonrası zarar gören sokaklar yapılıyor

Geçen Pazar günü metrekareye 47 kg yağmur düşen Başiskele’de yaşanan su taşkınları sonucunda oluşan çamur ve moloz birikintileri hemen temizlenirken, sel sularıyla bozulan yollar, yağmur suyu kanalları ile mazgallardaki aksaklıklar Başiskele Belediyesi ekiplerinin hummalı çalışmalarıyla gideriliyor.

Vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesi için yoğun çaba harcayan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Belediye Başkanı M. Yasin Özlü’nün öncülüğünde Serdar Mahallesi Molla Hüsrev Caddesi’nde aşırı yağışlar sonrası bozulan parke yol tamir edilirken, Fatih Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi’nde kanal temizliği yapıldı. Damlar Mahallesi’nde de yağmur sonrası bozulan bazı yollar düzeltildi.

Ekipler ayrıca, Yeşilyurt Mahallesi Açıkgöz Sokak'ta mazgal çalışması, Barbaros Mahallesi Millet Caddesi’nde asfalt yama çalışmasını tamamladı. Seymen Mahallesi Hacı Bey Sokak’ın baskı kaldırım çalışmasına da başlayan ekipler, Fatih Mahallesi Afacan Sokak’a taş duvar yapmak için iş makineleriyle temel kazma çalışmalarına başladı.

ÖZLÜ ÇALIŞMALARI YAKINDAN TAKİP EDİYOR

Başiskele’de güzel işler, süratli işler yapmak için sık sık sahada bulunan Başiskele Belediye Başkanı M. Yasin Özlü, Kullar Yakacık Mahallesi ve Mehmetağa Mahallesi’nde üst yapı çalışmaları yakından takip etti. Çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Özlü, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.