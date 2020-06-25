Büyükşehir’den hasta yakınlarına refakatçi eğitimi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi hasta yakınları için yeni bir hizmete başladı. Bu kapsamda yatalak ve bakıma muhtaç hasta yakınlarına konusunda eğitimli ve deneyimli eğitim hemşireleri tarafından ‘Hasta Refakatçi Eğitimi’ verildi.
HASTA REFAKATÇİ EĞİTİMİ
Çeşitli rahatsızlıklardan dolayı yatağa bağımlı olarak hayatına devam ve bakıma muhtaç olan hastalar ve hasta yakınları için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı’nca yeni bir hizmet başlatıldı. Yatalak ve bakıma muhtaç hastaların günlük yaşam aktivitelerinde yardımcı olan hasta refakatçilerine deneyimli eğitim hemşireleri tarafından ‘Hasta Refakatçi Eğitimi’ verildi.
BİRÇOK KONUDA EĞİTİM
Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen ‘Hasta Refakatçi Eğitimi’ Sağlık İşleri Şube Müdürlüğü Eğitim Biriminde görevli eğitim hemşireleri tarafından verildi. Eğitimde hasta yakınlarına yatak yaralarının engellenmesi, hastanın temizlik ihtiyaçları, cilt bakımı, hastaların beslenme ve ilaç kullanımı, fiziksel egzersizler ve psikolojik destek konularında refakatçilere bilgi verildi. Eğitimde ayrıca yatağa bağımlı hasta bakımı, tıbbi bilgi ve deneyim ile birlikte özen ve süreklilik gerektirdiğinin altı çizildi.
EĞİTİM İÇİN RANDEVU
Covid-19 tedbirleri kapsamında yapılan eğitimler randevulu sistem ile veriliyor. Refakatçi eğitimi almak isteyen hasta yakınlarının 153 numaralı Çağrı Merkezini aramaları yeterli. Yapılan müracaatların ardından randevu oluşturularak uzman eğitim hemşireleri taraftarından, hastanın evinde, eğitim uygulamalı olarak anlatılmakta. Eğitimler sonunda refakatçilere sertifika veriliyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.