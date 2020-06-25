Kartepe'de okullar YKS sınavına hazır

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkarak tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını önlemleri Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman’ın öncülüğünde başarıyla uygulandı. Kartepe Belediyesi, bu hafta sonu ÖSYM tarafından düzenlenecek olan YKS sınavlarının gerçekleşeceği okullarda dezenfekte çalışmalarını tamamlayarak okulları sınava hazır hale getirdi.

BU HAFTA SONU SINAV VAR

ÖSYM tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2020-YKS) 27-28 Haziran tarihleri arasında yapılacak. 27 Haziran 2020 tarihinde 2020-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 28 Haziran 2020 tarihinde 2020-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve 2020-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) sınavları gerçekleştirilecek.

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI

27 Haziran Cumartesi ve 28 Haziran 2020 Pazar günü yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi ve sonrasında oluşabilecek yoğunluğu ve bulaşma riskini azaltmak, sınavın sorunsuz bir şekilde yapılmasını temin etmek amacıyla; Cumartesi günü saat 09.30 ile 15.00 arasında ve Pazar günü 09.30 ile 18.30 saatleri arasında istisnalar hariç olmak üzere 81 ilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

OKULLAR DEZENFEKTE EDİLDİ

Sınav olacak olan öğrencilerin sağlığını önemseyen Kartepe Belediyesi, dikkatli bir şekilde tüm okulları virüs ve mikro organizmalardan arındırdı. İlçe genelinde YKS sınavının gerçekleştirileceği okullarda, Sağlık Bakanlığı onaylı insan sağlığını tehdit etmeyen biyosidal ürün ile itinalı biçimde dezenfekte çalışması yapıldı.

SINIFLAR BAŞTAN AŞAĞI DEZENFEKE EDİLDİ

Kartepe Belediyesi ekiplerince; okulların giriş kapısı, çocukların elleriyle dokunabilecekleri kapı kolları ve çerçeveleri, merdivenler, korkuluklar, sınav olacakları sınıflar, oturacakları sıralar, öğretmen masaları, pencere kolları ve lavabolar olmak üzere toplam 302 metre kare alan titizlikle dezenfekte edildi..

KOCAMAN BAŞARILAR DİLEDİ

YSK sınavına girecek öğrencilere başarı dileğinde bulunan Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman “YKS eğitim hayatında öğrencilerimiz için dönüm noktalarından biridir. Çocuklarımızın geleceğine yön verecek olan bu sınavın öğrencilerimize, ailelerine ve ülkemize hayırlar getirmesini diliyorum. Kartepe Belediyesi olarak YKS sınavlarının yapılacağı okullarda gereken dezenfekte çalışmalarını tamamlayarak okullarımızı hazır hale getirdik. YKS sınavı için bakanlıklarımız tarafından yayımlanan genelgelere hemşehrilerimizin uyması, bu yönde duyarlı olunması çok önemlidir” ifadelerini kullandı.