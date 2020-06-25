Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
25 Haz 2020 - 09:56- Gündem G: 25 Haz 2020 - 10:01

Kartepe'de okullar YKS sınavına hazır

Kartepe Belediyesi, YKS sınavına girecek olan yüzlerce öğrencinin sağlığını korumak için okulları  dezenfekte ederek hazır hale getirdi
mask

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkarak tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını önlemleri Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman’ın öncülüğünde başarıyla uygulandı. Kartepe Belediyesi, bu hafta sonu ÖSYM tarafından düzenlenecek olan YKS sınavlarının gerçekleşeceği okullarda dezenfekte çalışmalarını tamamlayarak okulları sınava  hazır hale getirdi.

BU HAFTA SONU SINAV VAR

ÖSYM tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2020-YKS) 27-28 Haziran tarihleri arasında yapılacak. 27 Haziran 2020 tarihinde 2020-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 28 Haziran 2020 tarihinde 2020-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve 2020-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) sınavları gerçekleştirilecek.

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI

27 Haziran Cumartesi ve 28 Haziran 2020 Pazar günü yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi ve sonrasında oluşabilecek yoğunluğu ve bulaşma riskini azaltmak, sınavın sorunsuz bir şekilde yapılmasını temin etmek amacıyla; Cumartesi günü saat 09.30 ile 15.00 arasında ve Pazar günü 09.30 ile 18.30 saatleri arasında istisnalar hariç olmak üzere 81 ilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

OKULLAR  DEZENFEKTE EDİLDİ

Sınav olacak olan öğrencilerin sağlığını önemseyen Kartepe Belediyesi, dikkatli bir şekilde tüm okulları virüs ve mikro organizmalardan arındırdı. İlçe genelinde YKS sınavının gerçekleştirileceği okullarda, Sağlık Bakanlığı onaylı insan sağlığını tehdit etmeyen biyosidal ürün ile itinalı biçimde dezenfekte çalışması yapıldı.

SINIFLAR BAŞTAN AŞAĞI DEZENFEKE EDİLDİ

Kartepe Belediyesi ekiplerince;  okulların giriş kapısı, çocukların elleriyle dokunabilecekleri kapı kolları ve çerçeveleri, merdivenler, korkuluklar, sınav olacakları sınıflar, oturacakları sıralar, öğretmen masaları, pencere kolları ve lavabolar  olmak üzere toplam 302 metre kare alan titizlikle dezenfekte edildi..

KOCAMAN BAŞARILAR DİLEDİ

YSK sınavına girecek öğrencilere başarı dileğinde bulunan Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman “YKS eğitim hayatında öğrencilerimiz için dönüm noktalarından biridir. Çocuklarımızın geleceğine yön verecek olan bu sınavın öğrencilerimize, ailelerine ve ülkemize hayırlar getirmesini diliyorum. Kartepe Belediyesi olarak YKS sınavlarının yapılacağı okullarda gereken dezenfekte çalışmalarını tamamlayarak okullarımızı hazır hale getirdik. YKS sınavı için bakanlıklarımız tarafından yayımlanan genelgelere hemşehrilerimizin uyması,  bu yönde duyarlı olunması çok önemlidir” ifadelerini kullandı.

25 Haz 2020 - 09:56 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın. Günlük 8 TL den başlayan fiyatlarla ilanınızı şimdi oluşturun

Büyükşehir’den hasta yakınlarına refakatçi eğitimi mask
Büyükşehir’den hasta yakınlarına refakatçi eğitimi
Yağış sonrası zarar gören sokaklar yapılıyor mask
Yağış sonrası zarar gören sokaklar yapılıyor
Kandıra yüzme havuzunun çelik montajı yapılıyor mask
Kandıra yüzme havuzunun çelik montajı yapılıyor
İzmit Belediyesi mali müşavir bürolarını dezenfekte ediyor mask
İzmit Belediyesi mali müşavir bürolarını dezenfekte ediyor
Söğüt, “El ele vererek birlikte güzelleştireceğiz” mask
Söğüt, “El ele vererek birlikte güzelleştireceğiz”
Yenidoğan Mahallesi’nin yolları yenileniyor mask
Yenidoğan Mahallesi’nin yolları yenileniyor
Anket Maske kullanımını ihlal edenlere kesilen cezayı yeterli buluyor musunuz?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Kocaeli Valiliği sınav tedbirlerini açıkladı mask
Kocaeli Valiliği sınav tedbirlerini açıkladı
Muayene odasında doktora tecavüz etti mask
Muayene odasında doktora tecavüz etti
Takmayan yandı! mask
Takmayan yandı!
Yıldırım düşmesi sonucu inekleri telef olan kadın gözyaşlarına boğuldu mask
Yıldırım düşmesi sonucu inekleri telef olan kadın gözyaşlarına boğuldu
İzmit’te semt pazarlarının tarihlerinde değişiklik mask
İzmit’te semt pazarlarının tarihlerinde değişiklik
“Bende virüs olmadığına eminim" mask
“Bende virüs olmadığına eminim"

GALERİ

'Yarım saatten fazla korona virüs haberi izlemeyin' mask
'Yarım saatten fazla korona virüs haberi izlemeyin'
Van Gölü çevresinde açan çiçeklerle renklendi mask
Van Gölü çevresinde açan çiçeklerle renklendi
Sel suları getirdi! İzmit Körfezi'nde rekor kırıldı mask
Sel suları getirdi! İzmit Körfezi'nde rekor kırıldı
Arkadaşı tarafından öldürülen DJ toprağa verildi mask
Arkadaşı tarafından öldürülen DJ toprağa verildi
Ölmeden önce mutlaka görülmesi gerek! mask
Ölmeden önce mutlaka görülmesi gerek!
Göle dönen suyun içinde evlerinde mahsur kaldılar mask
Göle dönen suyun içinde evlerinde mahsur kaldılar
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL