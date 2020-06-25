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25 Haz 2020 - 10:24- Gündem G: 25 Haz 2020 - 17:40

Mağduriyeti giderilip muayene edildi!

Kocaeli’de muayene olmak için gittiği hastanede, SGK sisteminde görülen ’hükümlü mahkum’ kaydından dolayı muayene olamayan Özlem Usta’nın sorunu çözüldü. Usta, sorunun çözülmesiyle birlikte hastaneye giderek muayene oldu.

İhlas Haber Ajansı
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Kocaeli’nin Darıca ilçesinde yaşayan Özlem Usta (39) adlı kadın, rahatsızlığı nedeniyle 21 Mayıs tarihinde muayene olmak için hastane randevusu aldı. Randevu günü doktorun odasına giren Özlem Usta, sistemde ’hükümlü mahkum’ olarak kayıtlı olduğunu öğrendi. Sistemdeki kayıt nedeniyle muayene olamadan hastaneden ayrılan 39 yaşındaki Özlem Usta’nın sorunu çözüldü. Sorun çözülmesinin ardından hastaneye giden Usta, muayene olma sevincini yaşadı.

MAĞDURİYET GİDERİLDİ

Muayene olamayınca üzüldüğünü ancak sorunun çözülmesi sonrasında mağduriyetinin giderildiğini belirten Özlem Usta, "21 Mayıs günü hastane sisteminde tutuklu mahkum görünmemle ilgili sistemde 21 Mayıs günü öğrendim. Bununla ilgili gerekli araştırmalar yapılarak, Kocaeli Milletvekilimiz Sayın Fikri Işık beyin danışmanları aracılığı ile hastane sistemindeki tutuklu mahkum kaydı silindi. Şuanda sistemde kalktı, mağduriyetim giderildi. Bununla ilgili bakanımıza, danışmanı, hastane başhekimimize gerekli yetkili büyük kişilere teşekkür ediyorum. Sesim duyulduktan sonra muayene edildim. MR'a girdim. Gerekli bütün süreçler yapıldı. Benimle ilgili elinden gelen hastane yetkilileri, başhekim olsun. Mağduriyet giderildi kısacası" diyerek kamu personellerine teşekkür etti.

25 Haz 2020 - 10:24 - Gündem

Muhabir İhlas Haber Ajansı

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
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Pasali. - Sistemi sorunlu hale getiren (Sorumsuz) sorunlu birey aranmadı, araştırılmadı bile. Ceza vatandaşın muayene olamaması olarak kaldı. Sorunu çözmek değil, bir daha yaşanmaması için yapılan önlemler önemli.

Zekama verin kusura bakmayın; Neden br Millet vekili veya danışmanları devreye girmek zorunda. Kangren olma noktasına gelmek zorunda mı? Hata normal bir şekilde çözülemez mi?

Yanıtla . 3Beğen . 1Beğenme 25 Haziran 10:34

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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