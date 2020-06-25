Mağduriyeti giderilip muayene edildi!

Pasali. - Sistemi sorunlu hale getiren (Sorumsuz) sorunlu birey aranmadı, araştırılmadı bile. Ceza vatandaşın muayene olamaması olarak kaldı. Sorunu çözmek değil, bir daha yaşanmaması için yapılan önlemler önemli.

Zekama verin kusura bakmayın; Neden br Millet vekili veya danışmanları devreye girmek zorunda. Kangren olma noktasına gelmek zorunda mı? Hata normal bir şekilde çözülemez mi?