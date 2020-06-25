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25 Haz 2020 - 10:25- Gündem G: 25 Haz 2020 - 10:28

Akar'a hayırlı olsun ziyaretleri

Geçtiğimiz hafta CHP Grubu tarafından yapılan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekilliğine seçilen CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar’a hayırlı olsun ziyaretleri sürüyor
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Meclis Başkanvekili seçilen CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar’a ilk ziyareti Geçmiş Dönem SHP Genel Başkanlığı, Dışişleri ve Başbakan Yardımcılığı görevlerinde bulunan tecrübeli siyasetçi Murat Karayalçın yaptı. 

İLK ZİYARET KARAYALÇINDAN

Akar’a başarılar dileyen Karayalçın bu görevin çok kıymetli olduğunu belirterek CHP grubunda yapılan seçimin de önemine vurgu yaptı. Kendisi ağırlamaktan dolayı mutluluk duyduğunu belirten CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, bu görevi hakkaniyetli bir şekilde yürüteceğini söyledi.

ODASINI HENÜZ DEĞİŞTİRMEDİ

Akar’ı ziyaret eden bir diğer Genel Başkan da Demokrat Parti Genel Başkanı ve Afyon Milletvekili Gültekin Uysal oldu. Uysal’a ziyaretinde Genel Başkan Yardımcısı Murat Aydoğdu da eşlik etti.

Meclis sıralarından tanışan Akar ve Uysal’ın sohbeti samimi bir ortamda gerçekleşirken henüz odasını değiştirmeyen CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar resmiyet sonrası makamına geçeceğini söyledi. Akar’ı geçmiş dönem Meclis Başkanı CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzacebi ziyaret ederken, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ve MHP TBMM Başkanvekili Celal Adan da telefonla arayarak tebrik etti.

DANIŞMANLARDAN YOĞUN İLGİ

Meclisteki tüm partilerden Milletvekilleri Akar’ı ziyaret ederken, 27. Dönem CHP Kocaeli Milletvekili adayı Ebru Küçükaydın’da Akar’ı ziyaret ederek başarı dileklerinde bulundu.  Temmuz ayında resmi olarak göreve başlayacak olan Akar’a Meclis personeli ve Danışmanlarında ilgisi yoğundu.

 

25 Haz 2020 - 10:25 - Gündem

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