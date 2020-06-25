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25 Haz 2020 - 10:30- Gündem G: 25 Haz 2020 - 10:33

Kartepe'de Ankara Caddesi hizmete açıldı

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, AKP Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker’e ilçe genelinde yapılan yatırımlar hakkında bilgi verirken, Ankara Caddesi’nde gereken alt ve üst yapı çalışmalarının tamamlanarak hizmete açıldığı bilgisini de verdi
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Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, AKP Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker’e ilçe genelinde yapılan yatırımlar hakkında bilgi verdi. Kocaeli Büyükşehir ve Kartepe Belediyesi tarafından   Dumlupınar Mahallesine geçişi kolaylaştırmak amacıyla Ankara Caddesinde yürütülen çalışmaların tamamlandığı bilgisi de verildi.

KISA SÜREDE TAMAMLANDI

Kartepe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Ankara Caddesi’nde 540 metre uzunluğunda 6 metre genişliğinde yola beton atıldı. Yol betonu çalışmalarının tamamlanması sonrasında cadde araç trafiğine açıldı. Ankara Caddesi araç trafiğine hizmet verirken kaldırım ve çevre düzenleme çalışmaları da tamamlanarak Kartepelilere hizmet vermeye başladı.

HAYIRLI OLSUN

Ankara Caddesi’nde yapılan çalışmaları yerinde anlatan Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman “Koronavirüs ile mücadele çalışmaları Sağlık ve İçişleri Bakanlıklarımızın talimatları doğrultusunda gece-gündüz devam ediyor. Pandemi başladığından itibaren tüm enerjimizi tüm imkanlarımızı Covid-19 ile mücadeleye ayırdık, bunu yaparken de personelimizin sağlığını, can güvenliğini düşünerek gerekli düzenlemeleri yaptık. Yeni normalleşme sürecinde yatırımlarımıza hız verdik. Ankara Caddesi’nde yapılan çalışmaları tamamlayarak hemşehrilerimizin hizmetine sunduk” açıklamasında bulundu.

25 Haz 2020 - 10:30 - Gündem

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