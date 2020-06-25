Tarhan,“Doğaya ve Sağlığa Düşman, İnsana Dost Olunmaz”

Konuyu Meclis gündemine taşıyan Tarhan, Petrol Ofisi’nin farklı bölgelerde genişlemeye daha uygun depolama tesisleri olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Akdeniz, Ege, Karadeniz ve Trakya’daki depolama tesisleri çok daha müsaitken neden nüfusun son derece yoğun olduğu Derince Bölgesi seçilmiştir? 140 binden fazla sayıda insanın yaşadığı bir bölge için bu tesisin yeni çevre tahribatları yaratacağı ortadayken, acaba kurulacak tesis ÇED raporunu alabilmiş midir? Aldıysa nasıl almıştır?”

''BU SÜRECİN HEM BİZ, HEMDE BÜTÜN DERİNCE VE KOCAELİ TAKİPÇİSİYİZ''

Yeni kurulacak tesisin ruhsatlandırılıp ruhsatlandırılmadığının ve tesis için ne kadarlık bir açık alan tahsis edildiğinin kamuoyuna açıklanmasını talep eden Tarhan, kurulacak yeni rafineri ve kimyasal depolama tesisinin deniz yaşamı ve deniz trafiği için de bir risk olduğunu söyleyerek sözlerini şöyle sürdürdü:

“Yeni rafineri için her yıl ortalama kaç tankerin yükleme-boşaltma işlemi yapacağını bilmiyoruz. Ancak kurulacak bu tesis ile beraber deniz kirliliğinde bir artışın olacağı, deniz trafiğinde de yeni risklerin ortaya çıkacağı muhakkaktır. Acaba Enerji Bakanı, daha önce Petrol Ofisi tesislerine akaryakıt boşaltan gemilerin çevreye verdikleri zarar nedeniyle cezalandırılıp cezalandırılmadığından haberdar mı? Acaba bu tesise yanaşacak tanker sayısı ve bu tankerlerin İzmit Körfezi bölgesinde yaratacağı yeni riskler için kapsamlı bir çalışma yapıldı mı? Bu sürecin hem biz, hem de bütün Derince ve Kocaeli takipçisiyiz. Yatırım kararları doğaya en az zararı verecek şekilde ve bölge halkının beklentileri doğrultusunda hayata geçirilmelidir. Yaşadığımız küresel krizler en değerli hazinemizin ülkemizin eşsiz doğası ve insanımızın sağlığı olduğunu bir kez daha gösterdi. Doğaya ve sağlığa düşman olup, insana dost olunmaz. Bu yatırımların çevreye ve insan sağlığına olan etkileri bir an önce açıklanmalı ve verilen kararlar gerekiyorsa gözden geçirilmelidir.”