Benzinde indirim beklentisi

Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatında 22 kuruş indirim bekleniyor. Benzin fiyatlarına pazartesi gecesi 24 kuruş, dün ise 12 kuruş zam gelmişti. Benzinin litresi şu an İstanbul’da 6.52 TL’den, Ankara ve İzmir’de ise ortalama 6.58 TL’den satılıyor. Nakliye maliyetlerine bağlı olarak fiyatlar küçük değişiklikler gösterebiliyor.