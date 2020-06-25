Nuhoğlu, ''AKP'nin sinsi planı'' açıklaması

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Hayrettin Nuhoğlu TBMM’de görüşülen 2 yargı paketi üzerine yaptığı konuşmasında Yargı reformu strateji belgesi kapsamında "ikinci yargı paketi" adı verilen teklif bir torba kanun niteliğinde olduğunu belirten Hayrettin Nuhoğlu “9 ayrı kanuna ilgili değişiklikleri konuşmak yerine adaletin ve hukukun olmadığı bir süreçte yargı paketi yerine, yapılan yanlışlıkları konuşmak daha doğru olur” diyerek Cumhurbaşkanlığı teşkilatında oluşturulan Hukuk Politikaları Kurulunun açıklamalarında ifade edilen “Türkiye Toplumu” tanımlamasını millî birlik ve bütünlüğü bozmak için sinsice uygulanmaya çalışılan bir plan olarak tanımladı.

CUMHURBAŞKANLIĞI HUKUK POLİTİKALARI KURULU ANAYASAYI YOK SAYIYOR

Türkiye Toplumu tanımlamasının Anayasa'nın ruhuna tamamen aykırı olduğunu ifade eden Hayrettin Nuhoğlu bu tanımın Anayasa'da geçen "Türk milleti" ifadesiyle de açıkça çeliştiğini belirterek sözlerini şöyle devam etti:

“Bu açıklamada "Türkiye toplumu çok kimlikli bir toplumdur." hükmü verildikten sonra "Bizim toplumumuz farklı kimlik gruplarının bir bileşkesidir. Bireylerimiz tek boyutlu ve tek kimlikli değildir. Hiçbir kimlik grubu yüzde 50'den fazla bir sosyolojik güce sahip değildir. Yapılan tüm araştırmalar da aynı sonucu vermektedir." ifadeleri yer almaktadır. Türk devletini temsil eden, yürütme yetkisini tamamen bünyesinde barındıran Cumhurbaşkanlığının resmî bir Kurulu tarafından temel ilkelere aykırı ifadelerin kullanılması Anayasa'yı yok saymanın yanında millî kimlik ve millî birlik açışından çok sakıncalıdır.” dedi.

ANAYASADA TÜRKLÜK VURGUSU

Türkiye Cumhuriyeti devletinin kuruluş felsefesindeki ortak geçmiş, ortak değerler ve ortak gelecek tasavvuruna dayalı kurucu ilkelerinden intikam alırcasına "Türk milleti" yerine "Türkiye toplumundan" dem vurulduğunu belirten Nuhoğlu Anayasayı hatırlatarak “Anayasa'nın 3'üncü maddesi "Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçedir." ve 66'ncı maddesi "Türk Devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türk’tür." demektedir. Değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez maddelerden olan 2'nci maddede Cumhuriyetin nitelikleri sayılırken başlangıçta belirtilen "temel ilkelere dayanan" cümlesindeki başlangıç ilkelerinde 9 defa "Türk" geçmektedir. "Türk vatanı, Türk devleti, Türk milleti, Türk varlığı, Türk vatandaşı ve Türk evladı" işte bu başlangıç kısmında geçmektedir. Değiştirilmesi teklif bile edilemeyecek bu ifadeleri değiştirmeyi sakın ha hiç kimse kafasından geçirmesin. "Yüzyıllık reklam arası." derken kafalarından neler geçirdiklerini böylece açığa vurmaya başladılar. Azıcık varsa, akıllarını başlarına almalarını şiddetle ikaz ediyorum.

Türk milleti bir kalabalıktan ibaret değildir, yani "halk yığını" veya "kitle" değildir. Tarihî derinliği olan binlerce yıllık geçmişinden günümüze savaş, barış, hüzün ve coşku gibi her türlü olay karşısında davranış biçimi oluşturmuş, bilgi ve tecrübelerini şuur altında biriktirmiş bir topluluktur. Bu milletin şuurunu bozmaya çalışanlar milletin kudreti karşısında boğulup gideceklerini bilmiyorlar mı?” diye sordu.

ETNİK KİMLİK ÜZERİNE PERVASIZCA YALAN SÖYLÜYORLAR

Yapılan tüm araştırmalar aynı sonucu vermektedir denilerek, hiçbir kimlik grubu yüzde 50'den fazla bir sosyolojik güce sahip değildir yalanının pervasızca ifade edildiğini belirten Hayrettin Nuhoğlu, 2014 yılında bir devlet üniversitesi tarafından yaptırılan "Türkiye'de Kimlikler, Kürt Sorunu ve Çözüm Süreci, Kamuoyundaki Algılar ve Tutumlar" adlı bir araştırmada, Türk milleti dışında etnik aidiyetin yüzde 14'ü geçmediğini ifade etti.

Nuhoğlu ayrıca “Cumhurbaşkanlığı bünyesinde görev yapan herkes, Cumhurbaşkanının ettiği yemine tıpkı Cumhurbaşkanı gibi uymak mecburiyetindedir. Cumhurbaşkanı, görevine başlarken bu kürsüden büyük Türk milleti ve tarih huzurunda namusu ve şerefi üzerine ettiği yeminde Anayasa'ya bağlı kalacağını taahhüt etmiştir. Görüldüğü gibi, o yemin metninde "Türk milleti" vurgusu yapılmakta ve Anayasa'ya bağlı kalınacağı sözü verilmektedir. Beklentimiz gayet açıktır, Türklüğe düşman olanların en kısa zamanda Cumhurbaşkanlığı bünyesinden uzaklaştırılması ve Anayasa'ya bağlı kalınacağının açıklanmasıdır.” diyerek sözlerini tamamladı.